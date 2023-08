Esto dice Jorge Baldizón tras antejuicios contra magistrados del TSE

-

Jorge Baldizón se pronunció luego de los antejuicios solicitados en contra de los magistrados del TSE por permitir la inscripción de su papá, Manuel Baldizón.

Luego que el Ministerio Público (MP) solicitara el retiro de la inmunidad en contra de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por autorizar la inscripción de Manuel Baldizón, el hijo del excandidato y exconvicto en EE.UU., Jorge Baldizón, se pronunció al respecto.

"Estamos sorprendidos por el accionar del MP, no por solicitar el antejuicio contra del TSE, sino por el involucramiento de mi papá (Manuel Baldizón) en el caso... y no tiene fundamento lo que están planteando, porque si bien es cierto se autorizó la inscripción de mi padre, esta quedó sin efecto y no participó", dijo Baldizón.

Según el MP, los magistrados Irma Palencia, presidenta del TSE; Mynor Custodio Franco y Álvaro Cordón, habrían cometido los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, al declarar procedente la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado por el partido Cambio, pese a que tenía impedimento legal al estar sindicado en los casos Odebrecht y Transurbano.

La denuncia fue presentada en marzo del 2023 por Pedro Cruz, de Primero Guatemala, quien aseguró que desistirá de la misma, pues "ya no tiene materia", debido a que Baldizón ya no fue inscrito como candidato.

En tanto, Jorge Baldizón, recordó que la inscripción de su papá fue suspendida luego que el MP enviara un oficio al TSE, indicando que se encontraba en un proceso legal que seguía su curso. "Nosotros no estuvimos de acuerdo, porque la presunción de inocencia debe de prevalecer", subrayó.

"Hay muchos casos más de otras personas que se inscribieron, pero como no son mediáticos no hubo persecución", dijo.

Baldizón aprovechó para "desvincularse" del supuesto "pacto de corruptos" que han dirigido acciones legales que pusieron en vilo la fiesta electoral. "Se dice que los Baldizón están detrás de muchas cosas, pero con esta acción queda demostrado que no es así", manifestó.