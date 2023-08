Las declaraciones de Sandra Torres previo a que finalice la segunda vuelta

-

La presidenciable Sandra Torres brindó declaraciones previo al cierre de la segunda vuelta electoral.

La presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, brindó una conferencia de prensa la tarde de este domingo 20 de agosto, previo a que finalice la segunda vuelta electoral.

Durante sus declaraciones se refirió al amparo que fue otorgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le otorgó a la UNE, para que los fiscales le tomen fotografías a las actas.

¿Aceptará los resultados?

La presidenciable fue consultada sobre si aceptará los resultados, en caso de que no sean favorecedores para ella. Sin embargo, aseguró que no "se quiere anticipar".

Además, fue cuestionada sobre que haría en caso de no ganar la presidencia y se si retiraría de la política; a lo que respondió: "La mente no me llega hasta allí", puntualizó.

Estas fueron sus declaraciones: