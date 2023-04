"Me imagino que entraron en conciencia", Roberto Arzú de magistrados de CSJ

La CSJ desarrolló una vista pública por la inscripción del binomio del partido Podemos.

Esta tarde se desarrolló una vista pública en la Corte Suprema de Justicia por la inscripción del binomio presidencial del partido Podemos.

Roberto Arzú, el candidato presidencial, recusó anteriormente a los magistrados titulares para que no siguieran en el proceso, pero los magistrados rechazaron la recusación.

Ante esto, Arzú dijo que en la vista pública los iba a desenmascarar e iba a decir cosas de los magistrados que no aceptaron la recusación, incluso publicó algunas fotografías de los magistrados en sus redes sociales, sin embargo previo a la vista pública, 11 magistrados se excusaron de seguir conociendo y asumieron los suplentes.

El candidato presidencial dijo que se alegraba de la decisión de los magistrados.

"Me imagino que entraron en conciencia, le dieron la oportunidad a la justicia y que se haga lo correcto".

Al ser consultado si los magistrados se excusaron por lo que él diría en su contra, Arzú dijo que esa pregunta debía hacerse a los magistrados.

La vista pública

En la vista pública expuso primero el abogado Acisclo Valladares Molina, quien aseguró que el TSE está violentando el derecho a participar de Roberto Arzú porque no tienen ningún impedimento legal para no ser inscrito como candidato presidencial.

"El agravio es que se priva al señor Roberto Arzú García Granados de su derecho de elegir y ser electo, se le priva ese derecho", manifestó Valladares.

Posteriormente tomó la palabra el candidato presidencial y aseguró que impedir su participación era negarle un derecho.

"Del tema legal no hay más que hablar, las pruebas son absolutamente contundentes, no existe ninguna posibilidad legal, solo hemos pedido que se haga lo correcto, no hemos pedido favores, ni que nos den privilegios, solo que se haga lo correcto, que se cumpla la ley, que se haga justicia. Yo no tengo la obsesión de ser presidente, tengo el derecho de serlo", afirmó.

También pidió a los magistrados, que cualquiera que sea su resolución la emitan en los próximos tres días tal como dicta la ley.