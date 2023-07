"Esto es una invasión", dice la presidenta del TSE tras los allanamientos del MP

-

La presidenta del TSE, Irma Palencia, dijo estar "sorprendida" por los allanamientos en el Registro de Ciudadanos del TSE.

EN CONTEXTO: El Ministerio Público realiza allanamientos en el TSE

"Estoy preocupada porque la invasión a esta parte de la institución. Nos preocupa, ya no sé ni qué pensar. ¿Qué más sigue?", cuestionó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acerca de los allanamientos que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) en el Registro de Ciudadanos.

Según Palencia, no le "preocupa porque haya algo que esconder, sino porque es una diligencia judicial, preocupante" que ni los magistrados del TSE pueden detener "porque se tomaría como una obstrucción y no queremos agregar más ingredientes innecesarios a esto que ya es muy grave".

En una entrevista con Emisoras Unidas, la magistrada indicó que no pueden "actuar con más irresponsabilidad de lo que ya está pasando y dijo que no sabe si se trata de una amenaza, porque una amenaza trae algo atrás y esto yo ya no sé como tomarlo".

Durante la discusión, Palencia evitó emitir una opinión respecto del proceso contra Semilla con el propósito de no caer una "irresponsabilidad" porque "cuando llegue al pleno, quiero conocer las acciones que me corresponden".

"En el cumplimiento de nuestro mandato, vamos a seguir en la línea de hacer su mandato... nosotros estamos muy claros que la estabilidad social, política y económica del país está en la alternabilidad de nuestros gobernantes... hay tantas cosas inéditas pero las tenemos que afrontar, para eso estamos en el TSE no somos una figura decorativa", sentenció.

Y aseguró que "la salud de la democracia está en riesgo... tienen que ser sanas para que permitan a los ciudadanos un sufragio libre, sin acoso... y con el cumplimiento de la Ley y nuestra Ley es de rango constitucional... quien gane o pierde es el país con cualquier polarización, tenemos que luchar por una Guatemala a la que amamos".