¿Sandra Torres reelegiría a la Fiscal General Consuelo Porras?

Sandra Torres busca la presidencia del país por tercera vez con el partido UNE.

Durante una entrevista con Soy502, Sandra Torres, respondió a varios casos hipotéticos de llegar a la presidencia del país.

Una de las preguntas planteadas fue si reelegiría en el cargo a la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras.

La pregunta surgió porque el próximo presidente del país tendrá en sus manos elegir al jefe del MP, ya que el período de la actual jefa concluye en 2026 y es el gobernante el que finalmente nombra al Fiscal General.

Sandra Torres dijo que no podría adelantar una decisión pero amplió su respuesta dejando en duda que podría reelegir a Porras.

"Soy una persona institucional, y si algo necesita el país es el respeto a la institucionalidad, no me puedo ahogar sin antes cruzar el río. No se que vaya a pasar", aseguró.

También dijo que todo depende del trabajo y de los resultados que esté dando la funcionaria.

"Le puedo decir que si está haciendo un buen trabajo técnico y hay resultados, hay que respetar esos resultados como lo respetaría en cualquier institución", finalizó.