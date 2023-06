Los extraños mensajes políticos de Carlos "El Pescado" Ruiz

-

Carlos "El Pescado" Ruiz sorprendió a sus seguidores en Twitter con unos extraños mensajes en las redes sociales.

"Utilizaré mis redes sociales para hacerle memoria a mis paisanos, vivimos en un eterno Alzheimer", manifestó el futbolista retirado, Carlos "El Pescado" Ruiz, quien sorprendió a sus seguidores.

Luego de advertir que haría memoria, porque "todo se nos olvida, pues no nos interesa o, porque creemos que nunca nada cambiará", comenzó a publicar mensajes relacionados con políticos que compiten en las próximas Elecciones Generales.

El primero fue el expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, de quien escribió: "Sololá. Guatemala te pide que tengas memoria. Este inútil no puede regresar al Congreso de la República".

Además, escribió: "La política no la cambiaremos, pero a los políticos inservibles e inútiles sí se puede".

Utilizare MIS RS para hacerle memoria a mis paisanos, vivimos en un eterno Alzheimer donde todo se nos olvida xq no nos importa, xq no nos interesa o xq creemos que nunca nada cambiará. La política no la cambiaremos pero... a los POLITICOS inservibles e inútiles SI SE PUEDE! pic.twitter.com/eZYEPJsvHj — Carlos Ruiz (@FishCr20) June 3, 2023

El "Pescado" Ruiz también se quejó de la falta de agua en la capital.

"20 zonas en la capital no tiene agua potable y encima les toca que pagar recibos fantasma... Junio 25, no olvide los años de sufrimiento esperando que le llegue agua a su casa. Su voto cambia cosas, inconforme", manifestó Ruiz.