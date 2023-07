"Abramos las cajas", fiscal de Vamos exige a gritos abrir cajas electorales

-

Fiscal de distrito central por el partido Vamos exigió a Juntas Electorales Departamentales abrir las cajas electorales.

OTRAS NOTICIAS: Cinco puntos para entender la resolución de la CC sobre revisión de votos

La mañana de este martes 4 de julio iniciaron las segundas audiencias de revisión de escrutinio en el Parque de la Industria, zona 9, al lugar acudieron Juntas Electorales Departamentales y fiscales departamentales de cada partido político, entre ellos de Baja Verapaz, Escuintla, Jutiapa, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, San Marcos, Sacatepéquez, Petén, Chimaltenango, Suchitepéquez, El Progreso, Alta Verapaz, Santa Rosa, Distrito Central, Jalapa y Huehuetenango.

Sin embargo, minutos después de las 8:00 horas, el fiscal del partido Vamos, Héctor Aldana, llegó a las instalaciones dónde se realiza la actividad y a gritos pidió a la Junta Electoral Departamental de Escuintla y de Sacatepéquez que las cajas electorales fuesen abiertas.

Ante lo sucedido, la Junta Departamental de Sacatepéquez señaló que Aldana llegó más tarde del horario indicado, por lo que no tenía potestad para participar en la audiencia.

Héctor Aldana, fiscal del partido Vamos ahora arremete en contra de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez. Aldana no estuvo presente a las 8 am al inicio de la audiencia de Sacatepéquez por lo que según la Junta no tiene facultad para participar.

@jovannagarcon pic.twitter.com/xgUdRcm7EN — No-Ficción (@noficciongt) July 4, 2023

Según manifestó Héctor Aldana, la solicitud que hizo es legal, esto para que se pueda cumplir lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC).

"La petición que se está haciendo es que se cumpla la resolución de la Corte de Constitucional. La Corte de Constitucional ha determinado que se haga una revisión de las actas, pero, ¿cómo vamos a determinar eso?. Tenemos que abrir las actas y hacer los cuadros comparativos", señaló.

Cabe destacar que, el partido Vamos ocupó el tercer lugar del conteo preliminar de los votos y el candidato a la presidencia es Manuel Conde.

Esto dicen otros fiscales

Por aparte, Diego Ronquillo, fiscal del partido Creo también señaló que las cajas deben ser abiertas siempre y cuando hayan dudas razonables, más no en todas.

Finalmente, Juan Guerrero, fiscal del Movimiento Semilla, indicó que abrir todas las cajas electorales es un acto ilegal y se estaría violando la voluntad de los guatemaltecos.

Fiscal de Semilla, Juan Guerrero, asegura que abrir las cajas electorales es ilegal y es violentar la voluntad de los guatemaltecos. pic.twitter.com/JLkyOX5PAS — Dulce Rivera (@drivera_soy502) July 4, 2023

*Con información de Dulce Rivera/Soy502