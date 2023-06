¡La última reunión! La discusión por el uso de mascarillas durante las Elecciones

-

Los fiscales de los partidos políticos cuestionan el uso de mascarilla durante las Elecciones Generales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recomendó el uso de la mascarilla durante el 25 de junio en los centros de votación. Sin embargo, fiscales de los partidos políticos han cuestionado esta medida pues consideran que se presta a confusiones.

El fiscal de FCN -Nación dijo que en el interior del país podría ocasionar que las personas no voten, porque las Juntas Receptoras de Votos pueden imponer que quien no lleve mascarilla no pueda ejercer el sufragio.

Además, dijo que podría ocasionar que comerciantes se aprovechen y vendan las mascarillas sobrevaloradas.

Fiscal de FCN señala que el uso de mascarilla el día de las elecciones podría ocasionar confusión. pic.twitter.com/r5v4Gv7C8X — Dulce Rivera (@drivera_soy502) June 20, 2023

El fiscal de la UNE, también dijo que partidos podrían aprovecharse y enviar a los fiscales de mesa con mascarillas del color de la agrupación política, influenciando en los votantes.

Fiscal de la UNE señala que pueden registrarse inconvenientes por el uso de mascarilla porque personas podrían usar mascarillas de los colores de los partidos políticos. pic.twitter.com/hMz1e4ouCT — Dulce Rivera (@drivera_soy502) June 20, 2023

Entre otros cuestionamientos a esta medida es que se puede prestar a que personas oculten su identidad.

La presidenta del TSE, Irma Palencia, dijo que solo era una recomendación y por medidas de bioseguridad. "No le busquen siete patas al gato, porque solo tiene cuatro", afirmó

Presidenta del TSE, Irma Palencia, les dice a los fiscales que es solo una recomendación el uso de mascarillas pic.twitter.com/0wLisyNmxR — Dulce Rivera (@drivera_soy502) June 20, 2023

La medida

A través de un comunicado, el TSE estableció que el día de la Elección, el 25 de junio, los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos usarán mascarilla como medida de protección al Covid-19.

También recomendó la no aglomeración de personas y el uso de alcohol para desinfectarse las manos.