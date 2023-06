Entrevista a Giulio Talamonti: precios tope, bajar impuestos y una mega cárcel

-

El binomio presidencial del partido Unión Republicana habló de sus principales propuestas con las que buscan ganar las Elecciones 2023.

Giulio Talamonti, exdirector del Sistema Penitenciario y analista legal, es el candidato presidencial del partido Unión Republicana. Oscar Barrientos, militar retirado y abogado, es su compañero de fórmula y ambos respondieron a las preguntas en entrevista para Soy502.

El partido que impulsa a Talamonti es dirigido por el diputado Herbert Melgar Padilla y sus hijas. Melgar Padilla fue electo como diputado de FCN-Nación y al cuestionarle a Talamonti por su inclusión en este partido respondió que la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) trató de investigar al diputado y vincularlo, pero no tiene ningún proceso penal.

Por aparte, se le cuestionó por la inclusión de Otto Pérez Leal, quien busca regresar a la alcaldía de Mixco. Cabe recordar que el hijo del expresidente Otto Pérez Molina, tuvo un proceso penal ya que las investigaciones señalaban que el entonces alcalde usó fondos municipales para impulsar su candidatura. El caso se desestimó en julio de 2022.

"Otto Pérez Leal no es Otto Pérez Molina y como alcalde tuvo una gestión en el que se vio la obra y que llevó el agua a Mixco. Como es natural y de algunas personas malintencionadas, se hace la vinculación con su papá. Pero, lo elegimos porque es una persona que no tiene ningún proceso penal abierto", respondió Talamonti.

El candidato de Unión Republicana asegura que las personas que integran su partido no tienen señalamientos de ningún tipo y que el plan de Gobierno comenzó a trabajarse desde 2019 y sus principales propuestas se enfocan en seguridad y economía.

Seguridad: derrumbar Fraijanes II

Talamonti, quien se define como un guatemalteco soñador y trabajador, fungió como analista legal en un programa de la televisión nacional durante siete años, propone derrumbar el complejo carcelario de Fraijanes II y construir una megacárcel en ese lugar.

"Tenemos que retomar el control de las calles, de las cárceles. Enmendar la Ley para que el Ejército se les permita estar dentro de las cárceles. Construir una megacárcel, para que los reos tengan 23 horas de sombra por una hora de sol", comentó.

Oscar Barrientos, quien sirvió al Ejército de Guatemala durante 33 años, explica que la prioridad es devolver la confianza en las instituciones de seguridad y que durante el primer año volverán a existir seis bases militares en todo el país.

Economía: bajar el IVA y poner precios tope

Talamonti apuesta por reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8% y fijar precios "tope" a los productos de la Canasta Básica. "Hay mucha especulación actualmente y es el intermediario el que más gana. Hemos pensado en quitar el impuesto de los combustibles para el transporte pesado y que tengan un precio especial", señala.

Barrientos destaca que el precio de la medicina es uno de los más altos en la región y buscará reducir esos costos para que la población pueda tener acceso a medicamentos con precios tope.

Por aparte, el binomio señala que deben promoverse incentivos fiscales para que las empresas extranjeras puedan instalarse en el país y así generar empleo. "Estamos pensando en esas zonas francas, no cobrarles los impuestos, y si fuese necesario construirles la infraestructura para que se instalen acá y nos generen 2 mil 3 mil empleos", comentó Talamonti.

Educación: reforma educativa

Talamonti asegura que Guatemala tiene un pénsum escolar del silgo XX y propone reformarlo para que los niños aprendan inglés. Además, señala que debe regresar la educación de la década de 1940. "Graduarse de cualquier profesión, pero tener una carrera técnica. La educación superior ha sido un fracaso en Guatemala, hay que apoyarla y mejorarla, pero las carreras técnicas pueden darle trabajo a las personas para arreglar computadoras, ser traductores, reparadores de autos y motos"

Respecto de si trabajará con Joviel Acevedo, dirigente del Sindicato del Magisterio, explicó que no. "Le tengo mucho respeto a los maestros, pero no a quien le hace daño como Joviel Acevedo. Ha venido extorsionando a los gobiernos. Esto ya no tiene que pasar, no necesitamos a un Joviel Acevedo".

Salud: dos megahospitales

El binomio presidencial de Unión Republicana señala que el mayor problema de la Salud del país es la infraestructura y por ello propone la construcción de dos megahospitales. Uno que estaría construido en Mixco o Villa Nueva y el otro en Occidente.

Barrientos indica que propondrán incrementar el salario de los médicos y que le parece injusto que los profesionales de la medicina dediquen 15 años de formación para recibir un salario de Q5 mil y con turnos de hasta 24 horas. "Mejorar salarios y combatir la corrupción", indica.

Infraestructura: reactivar el Canal Interoceánico

El Gobierno de Otto Pérez Molina trabajó en la implementación de un Canal Interoceánico, el cuál buscaba conectar vía terrestre: por carreteras y líneas férreas, los océanos Pacífico y Atlántico. La idea era realizar un corredor seco que permitiera transportar mercadería de un punto a otro como ruta alterna al Canal de Panamá. Talamonti, asegura que de llegar a la presidencia reactivará esa iniciativa.

"Existe, ese proyecto sí existe. La gente ya vendió su terreno. Las condiciones están, legalmente. Hay que promoverlo con alianzas público-privada", comentó.