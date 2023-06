El hombre que encaró a Sandra Torres durante un mitin (video)

-

Sandra Torres se molesta con hombre que asiste a un mitin y la encara durante su discurso.

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) realizó una actividad política durante el fin de semana en San Luis Jilotepeque, Jalapa, en donde participó la presidenciable Sandra Torres. Sin embargo, no toda salió como esperaban, debido a que un hombre encaró a la candidata, mientras emitía su discurso.

"Y vemos que cada cuatro años vienen los candidatos a prometer, a mentir, a decir y no cumplir", dijo Sandra Torres. De pronto, una voz le respondió "igual que usted", lo que provocó molestia en la presidenciable que de inmediato le contestó "No papito, se equivoca".

Tras ello, Torres lo llamó para que le repitiera lo que había dicho, "venga para acá y me lo dice aquí", puntualizó. Posteriormente dijo que quizás quién había hablado estaba en pañales, cuando ella llevó la ayuda con el Programa Mi Familia Progresa.

"Usted no me conoce, usted no sabe, quizá usted estaba en pañales cuando yo vine a traer aquí Mi Familia Progresa. Seguramente su mamá fue beneficiada para que usted fuera a la escuela y más probable es que haya recibido una bolsa Solidaria para darle de comer a usted y a sus hermanos", dijo la presidenciable de la UNE.

Hombre encara a Sandra Torres durante un mitin político en San Luis Jilotepeque. pic.twitter.com/6Bk97dw89D — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) June 12, 2023

Arremete contra partidos

Posteriormente aseguró que ya lo había perdonado y que le daría su bolsa y hasta trabajo. "Siempre hay enemigos de otros partidos políticos que los mandan, pero saben que a mi los otros partidos políticos me hacen los mandados y los otros candidatos me hacen los mandados", reiteró.

La presidenciable de la UNE aseguró que las críticas no le quitan el sueño, que lo único que sí lo hace es la pobreza y las necesidades de la gente. Esto fue lo que dijo durante su discurso en el mitin: