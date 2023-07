Presidenta del TSE: "Esta elección se gana o se pierde en las urnas"

-

Los magistrados del TSE insistieron en que están respetando el calendario electoral y que la segunda vuelta se realizará el 20 de agosto.

Pese a que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negaron a emitir opinión respecto al deseo de algunos partidos políticos de realizar un conteo voto por voto, la presidenta de ese cuerpo colegiado, Irma Palencia, aseguró que "esta elección se gana o se pierde en las urnas".

"No consideramos prudente emitir opinión en algo que no está ocurriendo... no está en ley", dijo respecto al reconteo de los votos.

Además, Palencia indicó que ya cumplieron con los instruido por la CC, al repetir las audiencias de revisión de escrutinios, para lo cual enviaron a la CSJ un informe, tal como lo solicitó la presidenta de la Corte, Silvia Valdés, el cual se acompañó de los emitidos por las Juntas Electorales Departamentales y del Distrito Central.

"Nos sentimos satisfechos... los resultados que se pudieran haber esperado son ajenos a lo que pasó en las audiencias", sentenció.

"Queremos que los ciudadanos sepan que el calendario electoral lo estamos respetando (...) estamos en tiempo para cumplir la segunda vuelta el 20 de agosto. Tengan tranquilidad que estamos trabajando arduamente (...) lo demás son cuestiones que pasaron, que no estaban contempladas pero aún estamos en tiempo y creo que vamos a lograrlo en la fecha esperada", manifestó Palencia.

¿Atraso malintencionado?

"Ha habido muchas manifestaciones sobre un supuesto atraso intencionado, eso es completamente falso (...) y en las modificaciones que hubo (en la segunda audiencia de revisión) no fueron modificaciones sustanciales en cuanto a términos numéricos, pero debe hacerse constar en los documentos 8", manifestó el magistrado Gabriel Aguilera.

Mientras que el magistrado Ranulfo Rojas indicó que están al pendiente de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto al informe que les solicitaron sobre el actuar de las Juntas Electorales Departamentales y del Distrito Central, luego que ellos ya le enviaron todos los informes solicitados.

Recursos de nulidad

En tanto, el magistrado Ranulfo Rojas aseguró que han estado conociendo y resolviendo los recursos de nulidad que se han presentado.

Según Rojas, hasta ahora han conocido 185 recursos de nulidad y ya están siendo notificadas las personas que los plantearon, y explicó que para tener un resultado, deben de resolver la mayoría de estas acciones, porque es un elemento para definir en dónde, posiblemente, se pueden repetir las elecciones.

¿Y las manifestaciones?

Pese a que la presidenta del TSE aseguró que son respetuosos del derecho de manifestación individual o colectivo de las personas, el magistrado Aguilera recordó que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) cuenta con un amparo para proteger la libre locomoción.

"El derecho a manifestar es un derecho humano, siempre que ejerza de una manera que no lesione o impida otro derecho humano, como lo es el de locomoción, entonces no hay ningún problema, pero si altera el orden público o el bien común serán las autoridades correspondientes lo que determinarán", manifestó Palencia.

En tanto, Palencia indicó que el mapa de conflictividad deberá actualizarse derivado de los últimos acontecimientos.