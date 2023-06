¡Le dio flores! Simpatizante de Massiel Carrillo reacciona a video viral (video)

-

El joven se hizo viral al protagonizar un video en el que regala flores a Massiel Carrillo, acción que muchos cuestionaron en redes sociales.

Recientemente, Massiel Carrillo, candidata a diputada por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), compartió un video en el que uno de sus simpatizantes le obsequia un ramo de girasoles.

El clip publicado en TikTok llamó fuertemente la atención de los internautas, al punto de acumular más de medio millón de visualizaciones y casi dos mil comentarios.

Y es que muchos cuestionaron la acción del simpatizante, señalándola como "algo actuado" o "planificado". Ante ello, el mismo protagonista del video se pronunció en sus redes al respecto.

@massielcarrillom Gracias Pablo por tan lindo detalle esta campaña me ha permitido acercarme más a mi gente, poderlos saludar y abrazar. Mi gente linda gracias por tanto cariño!!! Los amo ♬ sonido original - massielcarrillo

Identificado como Pablo Calderón, el joven compartió en sus historias de Instagram un mensaje sobre su video viral.

"Como diría un famoso programa de México de los años setentas: 'fue sin querer queriendo' pero tuve mis minutos de fama", inicia diciendo.

Pablo aclaró que tiene más de diez años admirando a la ahora candidata a diputada, y aseguró que la considera capaz de actuar en la política. Añadió que lo que se vio en el video fue un gesto honesto de su parte.

"Tiene una gran carrera como comunicadora y no dudo que pueda hacer algo en el Congreso de la República. Muchos dicen que fue actuado y que me pagaron, no. La verdad es que mucha gente que me conoce sabe que soy de naturaleza muy atento, fue un gesto genuino de mi parte regalarle este ramo de flores", puntualizó.

El joven guatemalteco finalizó enviando un saludo a los internautas y a Massiel Carrillo, quien le agradeció en un tuit por el apoyo brindado.

Muchas gracias por el apoyo Pablo pic.twitter.com/4QpT61spvC — MASSIEL CARRILLO ® (@MASSIELCARRILLO) June 12, 2023

Doblaje viral

El youtuber guatemalteco, Ronald Mackay no desaprovechó la oportunidad para realizar uno de sus famosos doblajes conocidos en redes sociales como "al buen chapín", con el clip viral de la candidata.

En sus redes sociales, el creador de contenido compartió su versión de la conversación entre Massiel y su simpatizante.

Entre frases soeces y bromas sobre su "OnlyFans", Mackay causó risas entre internautas, incluida la misma Massiel Carrillo.

En Twitter, la candidata a diputada respondió al guatemalteco con el texto "Jajajaja un abrazo amigo!!", acompañado de emojis de caras riendo.