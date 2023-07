Juez séptimo solicita retirar inmunidad al registrador de Ciudadanos

-

El juez séptimo dio vía libre para solicitar retirar la inmunidad del registrador de ciudadanos, Ramiro Muñoz, tras no acatar la resolución de suspender la personería jurídica del partido Movimiento Semilla.

La mañana de este martes 18 de julio, Fredy Orellana, juez Séptimo Penal, ordenó certificar lo conducente contra el registrador de ciudadanos, Ramiro Muñoz, por no acatar las suspensión del Movimiento Semilla, ordenada por él a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).

Por lo que con esta resolución del juez Orellana, dio vía libre a la FECI para que pueda gestionar el retiro de inmunidad de Muñoz y que este sea investigado por desobediencia.

Pidió vacaciones

Luego que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmaran que autorizaron un período de vacaciones al Registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, en las redes sociales se especuló sobre su supuesta salida Guatemala.

Sin embargo, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) confirmó a Soy502 que Muñoz "no tiene registro de movimiento migratorio", por lo que no ha dejado el país.

Hasta el momento, el registrador de Ciudadanos tiene abiertos varios procesos legales luego de ser denunciado por varios excandidatos, entre ellos Jordán Rodas, quien buscaría la vicepresidencia con el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP); así como Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana (PC).

Tras confirmar los días de descanso, los magistrados del TSE indicaron que, hasta donde ellos tenían conocimiento, Muñoz no estaba siendo intimidado, ni había recibido ninguna amenaza.

Tras allanamientos

La salida de Muñoz ocurre después que la FECI dirigió varios allanamientos en el Registro de Ciudadanos para secuestrar informes relacionados con la inscripción del partido Movimiento Semilla.

La investigación dirigida por Rafael Curruchiche se inició luego que Bernardo Arévalo y Karin Herrera, pasaran a segunda vuelta para buscar la presidencia.