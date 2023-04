Esto originó la pelea entre vecinos de Villa Nueva y el alcalde Gramajo

Vecinos de La Primavera, zona 4 de Villa Nueva, expulsaron al alcalde de una actividad.

La falta de respuestas y las obras inconclusas molestaron a los vecinos de La Primavera, zona 4 de Mixco, por lo que expulsaron al alcalde Javier Gramajo de una actividad.

Los vecinos se mostraron molestos por supuestos trabajos en la localidad, porque temen que todo sea un acto de corrupción de la Municipalidad que habría ofrecido una planta de tratamiento y drenajes, lo cual no ha cumplido.

De hecho, el sábado por la mañana los vecinos habían sido convocados a una reunión con el Consejo Comunitario de Desarrollo para informar sobre el sistema de drenajes que está realizando la Municipalidad. El alcalde estuvo presente, pero al ser consultado se molestó y los vecinos terminaron por expulsarlo.

"Nosotros queríamos una explicación, lo cual no nos la dio, queremos que nos muestre con documentación lo que están haciendo", dijo una vecina molesta.

"No estamos de acuerdo con los drenajes que están haciendo, lo que necesita la colonia son proyectos concretos, no proyectos a medias con tinte político que se quedan incompletos después", dijo otro de los vecinos.

"Queremos respuestas y que la obra no quede inconclusa, él ofrece el proyecto de 2024 a 2028, pero no sabemos si él va a quedar o no", comentó otro vecino.

El alcalde les dijo a los vecinos "Si ustedes no quieren que sea alcalde, vayan a votar en contra mía, traten de quitarme, no van a poder quitarme de alcalde", les reprochó Gramajo.

Los vecinos lo abuchearon y fue expulsado de la reunión por no dar respuestas a sus inquietudes.

Ojala y así hicieran en todas las colonias, que saquen a este basura por inepto e incompetente @Gramajojavier que utiliza mujeres como valla perimetral para que no lo agredan @GustavoSantiz28 @CoronaVirusGT @oco_motora pic.twitter.com/XGNdWwpo5s — El chapucero de Villa Nueva (@MarioPrezHernn9) April 23, 2023

Los vecinos continúan molestos, no solo por la falta de respuestas de la Municipalidad, sino porque el alcalde habría llevado a personas ajenas a la colonia para recibir apoyo, pero cuando la discusión subió de tono lanzaron gas contra algunos vecinos.