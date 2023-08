¿Magistrada del TSE presentó su renuncia? Esto dice el Congreso

-

El Congreso de la República recibió un documento enviado por la magistrada del TSE, Blanca Alfaro, quien el pasado 20 de agosto anunció su renuncia al cargo.

El pleno del Congreso de la República no ha conocido la renuncia de la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Blanca Alfaro y tampoco lo hará en su próxima sesión, pues tal documento no ha llegado a ese organismo.

La presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, confirmó que Alfaro remitió un escrito, "pero no es una carta de renuncia como tal". Pese a que el pasado 20 de agosto, la magistrada anunció su intención de dimitir, no fue eso lo que planteó en su carta.

"La magistrada presentó no una renuncia, sino lo que está proponiendo es que, en dado caso, haya una investigación o un proceso en contra de ella, el Congreso tome la decisión", explicó Rivera.

Asimismo, hizo ver que el Legislativo tiene el mandato constitucional de conocer renuncias, no de decidir en qué momento algún funcionario "se va o se queda".

A decir de la diputada, debido a que Alfaro no presentó una renuncia, sino "un documento mal redactado", el pleno no lo puede conocer. Ante esto, se tomó la decisión de responder la comunicación e indicarle que su petición no es posible.

La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, habló sobre la supuesta renuncia de la magistrada Blanca Alfaro. (Foto: Soy502)

¿Se arrepintió?

El domingo 20 de agosto, minutos después de que se inaugurara la segunda vuelta electoral, la magistrada del TSE, Blanca Alfaro, dijo que presentaría su renuncia al cargo ante el Congreso de la República, debido a que ha sido objeto de amenazas e intimidaciones por vía telefónica.

Puesto que en varios mensajes de texto se le advertía que se "abstuviera de cometer cualquier acción de fraude" en las votaciones, la magistrada expresó que dimitiría para que su derecho de antejuicio no interfiriera en las indagaciones que se hicieran sobre su labor.

Días después, Alfaro manifestó que su petición ante el Legislativo sería que en el momento de que se presentara un juicio político en su contra, se ejecutara su renuncia inmediatamente.

Esto dice la magistrada Blanca Alfaro sobre su posible renuncia al cargo. pic.twitter.com/FOcNC5Op7q — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) August 21, 2023

Los mensajes

Alfaro denunció el sábado 19 de agosto que ella y su compañero Gabriel Aguilera recibieron amenazas por medio de mensajes de texto. La magistrada hizo la denuncia pública durante una conferencia relacionada con el programa informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Según dijo, las intimidaciones les han llegado del número telefónico 5763-9933. Que se abstengan de cualquier acción para cometer fraude electoral, sería una de las advertencias.

"De hacerlo, ellos tomarían acciones en contra de nuestra carrera, de nosotros, en contra de nuestra familia", denunció la magistrada y agregó que también se les hizo ver que "los están vigilando".