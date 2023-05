Las magistradas de la Sala Sexta que suspendieron la candidatura de Carlos Pineda

La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dejó en suspenso las candidaturas de Prosperidad Ciudadana.

Tres magistradas integran la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quienes decidieron otorgar amparo provisional al partido Cambio en contra del partido Prosperidad Ciudadana.

Con la resolución de la Sala Sexta, quedaron suspendidas las candidaturas de Prosperidad Ciudadana, incluida la de su presidenciable Carlos Pineda.

Las magistradas de la Sala Sexta son: Juana Soliz Rosales, Alba Susana López Rocanac y Nadia Amabilia Morales de León.

Esta Sala ha tenido en sus manos otros temas como el amparo promovido por la Fundación contra el Terrorismo, en contra del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) tras elegir a Gloria Porras como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, el cual fue rechazado.

Juana Soliz Rosales

Presidenta de la Sala Sexta, es doctora en Derecho, y ha sido catedrática de postgrado en la Usac, profesora en la Maestría de Derecho Penal, examinadora de tesis de postgrado y catedrática en las universidades de San Carlos, Panamericana, Landívar, Del Istmo y Mariano Galvez.

Alba Susana López Rocanac

Es abogada y notaria. Cuenta con más de 25 años de ejercicio profesional. Tiene una maestría en Derecho Penal del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ha sido catedrática universitaria.

Nadia Amabilia Morales de León

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria. Tiene más de 20 años de ejercicio profesional. Tiene un doctorado Constitucional, un doctorado Penal y un doctorado Procesal Penal. Ha sido catedrática universitaria y participado en varias publicaciones de revistas judiciales. También fue asesora legal de un juzgado.

El amparo

Las magistradas de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgaron el amparo provisional al partido Cambio con la que impugnaron la Segunda Asamblea Nacional de Prosperidad Ciudadana, trayéndose abajo todas las candidaturas de esa agrupación política, incluyendo la de Carlos Pineda.

El amparo fue presentado el 5 de mayo y 10 días después, la Sala Sexta le dio trámite solicitando al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un informe circunstanciado, que se limitó a realizar un cronograma de las acciones administrativas efectuadas para inscribir la Asamblea impugnada.

Según la acción, el partido incurrió en varios vicios durante la realización de la Segunda Asamblea Nacional efectuada el 20 de noviembre de 2022 y donde eligieron al Comité Ejecutivo Nacional, razón, por la que pidieron suspender la participación de Prosperidad Ciudadana y de todos los candidatos proclamados para los distintos cargos de elección popular, incluida la de Carlos Pineda.

Hecho que fue ratificado por la Sala a través del Amparo Provisional otorgado al partido Cambio, de los hijos de Manuel Baldizón y ordenó al TSE suspender la participación en los comicios electorales de la agrupación política Prosperidad Ciudadana, incluyendo a todos sus candidatos.

TSE defiende Asamblea

La Asamblea impugnada ante la Sala Sexta fue avalada en su momento por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Al cuestionar al registrador, Ramiro Muñoz, sobre los vicios de la misma, este aseguró que a su "criterio" se solucionaron y por ello inscribió la Asamblea.

Según Muñoz, el dictamen del departamento de Organizaciones Políticas indicaba tres vicios, por lo que corrió audiencia al Partido para que aclarara la situación, al hacerlo entonces la Asamblea se consideró como válida.

"Los tres temas que se dijeron fue: 1) Que no se presentaron los listados de los asistentes: Organizaciones Políticas mandó a observadores a la Asamblea y tomaron listado de quienes estaban; 2) El Estado Financiero: el partido estaba por desaparecer, entonces no habían recibido fondos públicos. Entonces hacen ver que no pueden presentar informes financieros; 3) Es la representación de minorías: se presentaron tres planillas y solo una obtuvo la mayoría de los votos", explicó Muñoz.

Registrador de Ciudadanos explica porqué avaló la segunda Asamblea de Prosperidad Ciudadana, la cual fue impugnada por el partido Cambio en al Sala Sexta. pic.twitter.com/dfw3W1K4Mn — Dulce Rivera (@drivera_soy502) May 22, 2023

Muñoz dio a entender que a su criterio los vicios de la Asamblea se corrigieron por lo que la misma era válida. Sin embargo, dijo que respetaba y acataba la resolución de la Sala Sexta.