El mensaje de Massiel Carrillo tras quedar fuera del Congreso

-

Carrillo dedicó unas palabras en sus redes sociales, tras no lograr una curul en el Congreso con el PAN.

Massiel Carrillo, la expresentadora de televisión que sorprendió este 2023 al buscar hacer campo en la política, se pronunció tras darse a conocer que no logró una curul en el Congreso.

Carrillo estaba postulada como candidata a diputada en la casilla 1 del listado distrital del Partido de Avanzada Nacional (Pan). Sin embargo, en horas de la madrugada ya se contaban con resultados preliminares que la dejan fuera del parlamento.

"No entré al Congreso, pero agradezco a quienes me dieron su cariño y confianza ♥️ seguiré generando más empleos en mi empresa y haciendo algo que también me apasiona (entrevistas). Este miércoles regreso a CDMX para continuar con mi programa de entrevistas. Besos a todos!", escribió en su cuenta de Twitter.

(Foto: captura de pantalla)

De los más de 352 mil votos contabilizados hasta las 2:40 de la madrugada, el listado distrital del PAN obtuvo 9 mil votos. El partido Movimiento Semilla encabeza la papeleta celeste debido a que obtuvo más de 110 mil sufragios.

Con el 83% de los votos contabilizados, este sería el listado preliminar de los diputados que integrarían el distrito central de la ciudad de Guatemala.

Cabe destacar que los datos podrían variar con el transcurrir de las horas.

UNE - 1 diputado

Valor - 2 diputados

VIVA - 1 diputado

VOS - 2 diputados

CREO - 1 diputado

Semilla - 3 diputados