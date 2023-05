"A mí me va a respetar", le dice Sandra Torres a Edmond Mulet

Sandra Torres y Edmond Mulet han intercambiado una serie de señalamientos.

Los candidatos presidenciales Sandra Torres y Edmond Mulet nuevamente han intercambiado una serie de señalamientos, en donde ambos se acusan.

La candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que Mulet le estaba faltando el respeto con sus publicaciones y aseguró "yo si me haré respetar".

"A mí me va a respetar, porque yo sí me voy a dar a respetar. Él ha demostrado un rechazo total a las mujeres, vemos como misoginea (sic) de parte de él, no se cual es su problema, o será que va del otro lado", cuestionó Torres.

Según Torres, Mulet ha tenido la oportunidad de decirle todo lo que publica, pero que no lo ha hecho. "Es decir que le faltan pantalones", concluyó.

Las publicaciones

Recientemente, el candidato de Cabal ha publicado videos y textos en donde hace referencia a Torres.

"Este gobierno es corrupto, para mi es un orgullo ser atacado por las aliadas de este Gobierno. Saludos Sandra, saludos Zury", dijo Mulet días atrás.

Mientras que hace unas horas escribió: "Desatamos la jauría de troleros y cuentas falsas del oficialismo y sus dos aliadas. Cuentas en todas las redes sociales que ladran, gruñen y muerden; la rabia destila por los colmillos de la corrupción y brota por los poros del botox y el photoshop".

Esta y otras publicaciones de Mulet son por las que Torres le pide respeto.



"Que me lo diga de frente", dijo Torres.

Esta no es la primera vez que los dos candidatos presidenciales intercambian señalamientos.

Mulet ha acusado a Torres de ser aliada a Giammattei y Torres ha acusado a Mulet de "robarse niños".