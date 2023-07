¡Rompe el silencio! Militante de Semilla con orden de captura está en el exilio

-

El juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, giró orden de captura contra una militante del partido Movimiento Semilla, por petición de la FECI, ahora ella está exiliada.

EN CONTEXTO: Bernardo Arévalo respalda a integrantes con supuesta orden de captura

Como una "persecución política" calificó Cinthya Rojas, una joven profesional que participó en la formación del partido Movimiento Semilla y que ahora tiene orden de captura, razón por la que se encuentra en el exilio.

Cinthya narró a Soy502 que tuvo conocimiento del caso en agosto del año pasado, por lo que se apersonó junto con su abogado a la Fiscalía de Asuntos Electorales del Ministerio Público (MP), para manifestar su disposición de colaborar en todas las investigaciones.

Incluso, durante una de las dos audiencias a las que acudió a la Fiscalía, solicitó que se hicieran pruebas en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para hacer una comparación de su grafología con la supuesta falsificación de firma denunciada, la cual, según Rojas "fue favorable" a su persona al no coincidir.

La investigación en contra de Semilla surgió luego de una denuncia interpuesta por Rodrigo Rodas a principios del año pasado, señalando a la joven del delito de perjurio, al supuestamente haber falsificado su firma para adherirlo a la agrupación política.

Al respecto Rojas explicó que ella fungía sólo como procuradora del partido ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que los encargados de las firmas eran otras personas.

"Yo no era encargada de gestión, ni estaba en lo relacionado con la verificación de firmas", contó. Sin embargo, tras enterarse de la denuncia en su contra, renunció a su candidatura como diputada con el partido Semilla, con el fin de atender directamente el caso y no afectar a la agrupación política.

"Con el partido aclaramos y solventamos todas las dudas, pero el MP actuó de forma opaca e irregular, pues sin justificación, ni notificación, enviaron el caso a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) el 18 de abril (de este año)", contó.

Persecución penal

"Nos enteramos del cambio de fiscalía a través de los netcenter (del MP)..., pero no hemos podido obtener más información porque nos dijeron que el caso está en reserva y hasta ahora no hemos tenido acceso a nada de la acusación o investigación", contó Rojas.

Sin embargo, el caso ha avanzado y la militante de Semilla ahora tiene una orden de captura girada por el juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, por solicitud de la FECI, según confirmó el jefe de esa fiscalía, Rafael Curruchiche.

"Hemos tratado de colaborar en todo. Nos hemos apersonado al MP, me hice la prueba en el Inacif y de un día para otro el netcenter filtra la orden de captura, la cual es ilegal, porque el juez no tiene competencia, ni calidad para girarla. Y los delitos no tienen sentido, por ejemplo, me acusan de asociación ilícita, pero soy solo yo, entonces ¿con quien más me asocié?", cuestionó.

Para Rojas, "no hay ninguna duda que el caso es político y una persecución penal" que surgió después que el Movimiento Semilla pasó a segunda vuelta electoral.

"El actuar de la FECI ha sido en torno a una persecución y criminalización. Se fueron contra mi de primero, porque era la más vulnerable y la más expuesta, ya que en ningún momento he ocultado mi militancia en Semilla, partido del que soy integrante y una de las formadoras", dijo.

Exiliada: "Temo por mi vida"

Rojas ahora se encuentra en el exilio. "Me enteré de la orden de captura por los delitos de falsedad ideológica y asociación ilícita cuando yo estaba fuera del país por cuestiones personales, por lo que decidí no regresar, pues no hay garantías de que mi caso se llevará bajo un proceso justo y en el marco del estado de derecho", subrayó.

A decir de la joven, desde que trascendió la orden de aprehensión su mamá ha sido acosada y ella ha recibido amenazas directas y todo tipo de violencia a través de las redes sociales.

"Temo por mi vida y la de mi familia... por eso decidimos que yo no volvería a Guatemala... Yo había salido por cuestiones académicas, ahora vamos a esperar a que nos den acceso al caso, para cumplir con lo que se deba, pero por ahora estaré fuera del país", sentenció.