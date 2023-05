Lecsan Mérida: "Mulet apoyó al presidente Giammattei"

El diputado Lecsan Mérida busca ser Presidente impulsado por el partido Humanista.

Lecsan Mérida, quien actualmente es diputado en el Congreso, trata de llegar a la presidencia, aunque reconoció que antes de pensar en la candidatura, trataron de buscar alianzas con otras agrupaciones políticas, pero dice que "ninguna cumplía con el espíritu que estaban buscando".

Se define como un ciudadano común, nacido en Huehuetenango y graduado de abogado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero, después de ejercer la abogacía durante 30 años y de cuatro elecciones ganadas como diputado, decide fundar su propia agrupación política en 2015.

"Estábamos viendo la toma de posesión de un Presidente y decidimos que teníamos que hacer algo por el país, por lo que, con un grupo de amigos decidimos crear el partido", manifestó.

Además de candidato a la presidencia, Mérida aseguró que él fue el autor de su propio plan de gobierno.

La separación con Mulet

El partido Humanista tomó relevancia en las elecciones de 2019 tras de impulsar a Edmond Mulet como presidenciable. Sin embargo, hubo un rompimiento que terminó con la salida del, ahora candidato presidencial del partido Cabal.

Según Mérida, Mulet llegó a Humanistas como un candidato outsider, un guatemalteco que había triunfado en el exterior, pero, aunque trabajaron para impulsarlo como Presidente, decidió irse en el 2020.

"Ya había alguna incomodidad porque él (Edmond Mulet) apoyó al presidente (Alejandro) Giammattei en la segunda vuelta, mientras el partido se mantuvo independiente... Luego hubo una votación por la reforma a la Ley de las ONG... y tomé la decisión de apoyarla, eso lo incomodó..., me dijo me voy y yo le deseé éxitos", subrayó el ahora diputado.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Congresista ausente

Aunque Lecsan Mérida busca dirigir el país, según los listados de asistencia del Congreso, en el 2022 fue uno de los diputados que más ausencias tuvo con sólo asistió a 16 sesiones plenarias de las 45 que se llevaron a cabo.

Y, aunque la producción de leyes en el Legislativo no fue la más alta durante el año pasado, la justificación de Mérida fue: "En el Congreso no se puede abstener de una votación o se vota a favor o se vota en contra, la no asistencia o salirse del Pleno, se utiliza como una estrategia parlamentaria para no votar... es una estrategia política".

Incluso, para justificar indicó que él fue parte de grupo que "trató de quitarle la presidencia del Congreso al Gobierno" y justificó que apoyó la primera Junta Directiva gubernamental porque "no sabíamos qué tan mal iba a salir el Presidente (Giammattei)" y lo que se había tratado de hacer era "equilibrar" la balanza, pero indicó que su paso por el Legislativo es una experiencia que todo aspirante a la silla presidencial debería de tener.

Seguridad: Acabar con la extorsión

Mérida indicó que el eje fundamental de su Plan de Gobierno es la Seguridad, porque "una economía no avanza si no hay seguridad ciudadana y jurídica".

"La extorsión es el principal problema que no deja avanzar al país", sentenció.

Para ello dijo que crearán una "fuerza policial armada y equipada con los órganos de inteligencia del Estado para encontrar y capturar a los autores intelectuales".

Pero, también buscar la seguridad jurídica, pues "hay problemas serios en la interpretación de la Constitución y de ley. Sostengo que fue la misma Corte de Constitucionalidad (CC) la que promovió teorías de interpretación constitucional que hoy día... la entendieron como que no pesa tanto el imperio de la ley, sino que la voluntad de cada funcionario".

(Foto: Wilder López/Soy502)

Economía: Descentralizar el poder

Su principal propuesta es "descentralizar el poder" para comenzar a mover el proceso económico, garantizando la propiedad privada, la libertad de empresa y empujar a los emprendedores.

"La única manera de salir de la pobreza es produciendo... Nuestro modelo económico es la economía social del mercado", sentenció.

Mientras que sobre el salario mínimo indicó que "hay que equilibrarlo, porque si decimos competitivo, los empresarios lo van a bajar a menos del costo de la canasta básica, cuando el salario mínimo no debe de ser menor a la canasta básica, eso es inhumano".

Educación: Incorporación de tecnología

"No podemos tener educación sin que todos los estudiantes tengan acceso a una computadora, a un internet. Estamos a las puertas de una revolución industrial y los países que no tienen esa tecnología pasan a ser ignorantes", manifestó Mérida.

Para ello hay que revisar el pénsum y tener carreras técnicas, desde la primaria, para que haya mano de obra tecnificada, comentó.

Al tiempo que comentó que Joviel Acevedo le hace más daño a la educación. "Hay que dignificar al maestro, pero no vía la manifestación o chantaje hacia el Gobierno".

(Foto: Wilder López/Soy502)

Salud: Agua

"Es el Siglo 21, pero no tenemos agua potable. Muchas veces hay agua entubada, pero no es agua potable. Hay que tener dispensarios en todas las calles y avenidas del país. Necesitamos que la población tenga acceso al agua", sentenció el candidato a Presidente.

Otro tema prioritario será la desnutrición infantil, el cual debe de ser tratado como "un problema clínico, como una enfermedad".

También la construcción de hospitales, ya que sólo el Roosevelt y el San Juan de Dios tiene especialidades.

Infraestructura: Franja Transversal del Norte

Según Mérida, desde hace 50 años se habla de la construcción de la Franja Transversal del Norte y no ha llegado. "Hacen falta 45 kilómetros que le falta... hay que terminarla".

Luego "proponemos una carretera a la orilla del océano Pacífico, eso nos daría como resultado una serie de centros turísticos en las distintas playas... estamos viviendo a las espaldas del mar", dijo.

Así como la construcción del Corredor Seco, con una carretera de cuatro carriles, con línea férrea y hasta gaseoductos, juntando ambos proyectos, serían miles de quetzales para el país.