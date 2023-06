Un pacto nacional para mejorar la educación, esto dice Bernardo Arévalo

-

Bernardo Arévalo propone un "gran pacto nacional" para mejorar las condiciones de la educación en Guatemala.

Más escuelas de secundaria, becas y un "Gran Pacto Nacional" es parte de la propuesta para mejorar el sistema educativo, que impulsa Bernardo Arévalo, candidato a la Presidencia por el Movimiento Semilla.

A decir del candidato, Guatemala tiene una crisis educativa que se enmarca en un problema de cobertura, es decir, que no llega a todos los ciudadanos, como uno de calidad, que calificó como pésima.

"Para mejorar la calidad vamos a hacer toda una reforma educativa de los currículum para empezar a construir, y apoyándonos en la capacitación de los maestros", detalló.

Mientras que en cobertura se enfocarán "en corregir las condiciones de las escuelas que están abandonadas" y "muchas se mantienen por la voluntad de los maestros y las familias porque el Ministerio de Educación no aporta".

No obstante, se enfocarán en dotar de educación media en las zonas que no la tienen. "De cada cuatro guatemaltecos que terminan la primaria, solo uno continúa, porque los demás no pueden".

Para ello plantean la construcción de ocho institutos de educación media en diferentes regiones, orientados al trabajo. Además, dotarán de una beca a los estudiantes, porque muchos abandonan la educación media para incorporarse a la economía familiar.

Al tiempo de crear un "Gran Pacto Nacional por la Educación" que trascienda los 4 años del Gobierno, donde se establezcan las metas a largo plazo, donde buscarán acercamientos con todos los sectores para replantear la visión del futuro educativo en el país.

"Vamos a invitar a sindicatos, sectores sociales, expertos, colegios privados y demás necesarios para mejorar la situación de la educación en el país", dijo.