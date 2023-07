Países se unen a la condena de la "judicialización" de las elecciones en Guatemala

-

Varios países manifestaron su preocupación por la "judicialización" del proceso electoral en Guatemala, durante una reunión extraordinaria de la OEA.

Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Estados Unidos, Costa Rica y otros países manifestaron su "preocupación" por lo que consideran una "judicialización" de las elecciones en Guatemala y condenaron las acciones legales que se han realizado para "empañar el "proceso democrático" en el país.

Su preocupación la manifestaron durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocada exclusivamente para abordar la situación electoral guatemalteca.

"Estamos sumamente preocupados", manifestó el embajador de Uruguay, quien resaltó que "no es muy común que todos los miembros del Consejo Permanente tengan una grado de convergencia como el que se ha tenido en torno a las elecciones en Guatemala.

"Hay en un punto de inflexión donde todos estamos diciendo lo mismo... qué otro instrumento tenemos que no sea la palabra, para batallar por la persuasión para defender la democracia. Lo que estamos haciendo es velar por el profundo sentido y defensa de la democracia, cuando hablamos de extrema judicialización", dijo.

El representante de Uruguay recordó que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, recordó que la ley establece que no se puede suspender a un partido político durante el proceso de elecciones.

"No existe una preclusión de una instancia que está operativa, un acto electoral es una secuencia en el tiempo, no hay manera de interceptarlo. No existe manera legal y democrática de interceptarlo... tenemos que levantar respetuosamente la voz para defender la voluntad ciudadana de Guatemala", subrayó.

Por otro lado, el representante de los Estados Unidos indicó: "Desafortunadamente estamos reunidos para discutir esta situación en Guatemala, mientras seguimos esperando que las instituciones respeten las voces del pueblo... Estamos muy preocupados por las situaciones recientes en ese país".

"Es evidente que el Ministerio Público (MP) ha afectado el proceso electoral al tratar de revocar el estatus legal del partido Movimiento Semilla y a la vez en dos allanamientos... el TSE está en una situación difícil para certificar el proceso electoral en Guatemala y el MP ha amenazado la integridad del proceso electoral buscando castigos penales... es una amenaza a la democracia guatemalteca porque trata de afectar la voluntad de los guatemaltecos", dijo el embajador estadounidense.

Mientras que el representante de Canadá afirmó que están en contra de cualquier intento de "interferencia" en el proceso electoral y indicó como una "necesidad" el subrayar que se respete la democracia y la voluntad popular.

"Estamos profundamente preocupados respecto al intento legal de inhabilitación a un partido por parte del MP ante las elecciones del 20 de agosto. Canadá está en contra de cualquier interferencia artificial que socave la participación libre por parte del pueblo guatemalteco... Estos efectos luego se sienten en la región", resaltó.

El representante de Bolivia también manifestó su preocupación y aseguró que "las reglas del juego en una institucionalidad democrática deben de estar claras y legalmente establecidas y no deben de abrirse jamás a la posibilidad de que organizaciones políticas, sea cual sea su ideología o posición política, puedan ser cuestionadas en su legalidad cuando han obtenido un resultado que no pueden generar expectativas de formar Gobierno, como es el caso de lo que aparentemente hoy ocurre en Guatemala".

"La base de la democracia es el respeto pleno a la preclusión de las etapas electorales, en ese sentido si a un partido se le ha permitido constituirse y obtener personería jurídica, presentar candidatos y participar en un proceso electoral, no resulta legal ni legítimo que con posterioridad se le hagan cuestionamientos de índole legal que no fueron advertidos antes del acto electoral, que más parece una reacción a un resultado electoral no esperado", señaló.

Tras la participación de todos los países, la embajadora de Guatemala en la OEA, Rita Claverie, indicó: "Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas".

"Se ha brindado apoyo al proceso electoral para que se desarrolle con las garantías necesarias", dijo y aseguró que la segunda vuelta se desarrollará de manera democrática, para que el 14 de enero del 2024 el presidente Alejandro Giammattei entregará el cargo.

"Reitero que la institucionalidad del proceso electoral ha prevalecido..., la decisión del TSE ha sido dotada de certeza jurídica por la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia... (sin embargo) Guatemala ha tomado debida nota de lo expresado en el Consejo... siempre que se realice en el marco del trato respetuoso que debe de observarse entre pares... siempre dentro del principio de la no intervención, (pues) todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas", sentenció Claverie.