¿Qué papel juega el voto nulo en las elecciones del 20 de agosto?

Si piensas votar nulo en esta segunda vuelta, toma en cuenta los siguientes aspectos

El voto nulo es una de las opciones que tienen los guatemaltecos cuando asisten a las urnas. Si bien, este tipo de sufragio puede cambiar el rumbo de las elecciones al punto de provocar la repetición de los comicios, durante esta segunda vuelta carece de valor jurídico.

El analista político Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) explica que el voto nulo no posee validez legal para el balotaje que se realizará el próximo 20 de agosto.

"En la segunda vuelta, el voto nulo no tiene ningún valor, la reforma que se hizo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos solo establece valor para la primera vuelta. Los votos nulos pueden superar los emitidos a favor de los candidatos pero no producen ningún efecto de repetición ( de las elecciones) que se pudo haber producido en una primera vuelta, explica el entrevistado quien es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Quezada indica que el votante puede optar por elegir a su candidato favorito, puede escoger entre volar nulo, es decir rayar el voto, sobrepasarse en los símbolos o poner un mensaje de que no quiso votar por nadie, puede dejar el voto en blanco o puede simplemente abstenerse de llegar al centro de votación.

En 2019, la sumatoria de votos nulo y votos en blanco se acercaron al 13%, en esta elección en la primera vuelta, la suma de los votos nulos y en blanco nos aproximó al 24%. Estamos ante una mayor incidencia de votos nulos con relación a la elección anterior.

El voto en blanco, aquel en que la gente llega y no marca la papeleta, no cuenta como voto nulo. "Si alguien quiere votar nulo, que raye la papeleta" . Quezada recalca que quien quiera emitir su voto a favor de alguno de los candidatos debe ser cuidadoso en no salirse de la casilla donde está el símbolo del partido del candidato.

En esta segunda vuelta, se espera que sea menor la cantidad de votos nulos, según lo que se observa en las recientes encuestas presentadas. El analista, refiere que las encuestas muestran que hay menos indecisos, pero es solo una percepción, habrá que esperar lo que suceda en el balotaje.

Por su parte, el abogado constituyente, Aquiles Faillace coincide en que el voto nulo carece de valor jurídico. "Cuidado !! El voto nulo sigue vivo en la elección y en esta segunda no tiene fuerza legal. Hay que tomar una decisión", explica en sus redes sociales.

Esto dice la ley sobre el voto nulo

El segundo párrafo del artículo 237 de la Ley electoral y de Partidos Políticos (LEPP) indica que: "Será voto en blanco todo aquel que no represente ninguna marca o signo en la papeleta. Será nulo todo voto que no esté marcado claramente con una X, un círculo u otro signo adecuado, cuando el signo abarque más de una planilla, a menos que esté clara la intención de voto, o cuando la papeleta contenga modificaciones, expresiones, signos o figuras ajenas al proceso. El voto nulo tiene validez jurídica, a efecto de determinar la repetición de la elección."