¿Qué partidos políticos han gastado más en los primeros días de campaña electoral?

El TSE informó sobre los primeros gastos de campaña que han realizado los partidos políticos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que de los 30 partidos políticos solo 15 informaron sobre los gastos de campaña que realizaron entre el 27 y 31 de marzo de 2023.

Estos 15 partidos reportaron gastos desde los Q80 hasta los Q760 mil, según el informe presentado por el TSE.

Por financiamiento privado los partidos han gastado a Q1.1 millones (Q1,107,918.72) y por financiamiento público Q1.6 millones (Q1,660,713.83). Esto hace un total de Q2.7 millones (Q2,768,632.55).

¿Qué partido ha gastado más?

El partido que más ha gastado en campaña electoral, según los datos proporcionados por el TSE, es el partido Valor con un monto de Q754,280.

Le sigue el partido Todos con Q646,263, luego está la UNE con Q616,479. Estos son los tres partidos que han gastado más de medio millón en promoverse.

En cuarto lugar le sigue el partido Creo con Q356,955.

Este es el listado, presentado al TSE por 15 partidos, que sí reportaron gastos durante los primeros días de la campaña:

VALOR Q 754,280.00 TODOS Q 646,263.91 UNE Q 616,479.52 CREO Q 356,955.93 AZUL Q 85,017.00 CABAL Q 68,053.00 UNIONISTA Q 64,626.52 VAMOS Q 53,725.00 CAMBIO Q 37,818.45 HUMANISTA Q 36,871.00 FCN-NACIÓN Q 23,176.87 PIN Q 17,250.00 BIEN Q 5,934.70 URNG Q 2,100.00 VIVA Q 80.65

Esta gráfica del TSE muestra qué partidos han gastado más en campaña electoral. (Foto: captura de pantalla)

Cabe destacar que, según el TSE, el partido de Visión con Valores (Viva) solo registró gastos, durante los primeros días de campaña de Q80.65 y la URGN

Partidos deben informar gastos

El 15 de cada mes, los partidos políticos deben informar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) los gastos permanentes y de campaña que realizaron en el mes anterior.

El pasado 15 de abril se venció el plazo para que las agrupaciones políticas informaran sobre los primeros gastos de campaña que realizaron del 27 de marzo al 31 de marzo, pero no todos cumplieron.

En la reunión de fiscales del TSE, se informó que 15 partidos políticos sí cumplieron con reportar gastos de campaña, 11 partidos no reportaron gastos de campaña, tres más no reportaron sin movimiento en gastos permanentes y de campaña y uno más no entregó el informe financiero.

Con la información que los partidos proporcionan, el TSE inicia a verificar y constatar la información.

TSE dará tiempo para que partidos cumplan con la entrega del informe financiero y detallen cuanto han gastado en campaña y gastos permanentes, de lo contrario podrían ser sancionados. pic.twitter.com/fKQaQ6acIm — Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 20, 2023

¿Quienes sí cumplieron y quienes no?



En orden alfabético, este es el listado de los 15 partidos que sí cumplieron con informar sobre los gastos permanentes y de campaña:

Azul

Bien

Cabal

Cambio

Creo

FCN Nación

Humanista

Nosotros

Todos

UNE

Unionista

URNG

Vamos

Viva

En orden alfabético, estos son los 11 partidos que entregaron el informe, pero no reportaron gastos de campaña:

Comunidad Elefante

MLP

PAN

Partido Republicano

Podemos

Poder

PIN

Semilla

Unión Republicana

Victoria

Winaq

Mientras los tres partidos que dijeron no haber incurrido en gastos ni permanentes ni de campaña está Prosperidad Ciudadana, Partido Popular y Partido VOS. El único partido que no presentó el informe fue Mi Familia.