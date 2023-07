¿Cuáles fueron los partidos políticos que querían contar voto por voto?

-

La CSJ rechazó los autos para la debida ejecutoria que pretendían hacer un conteo voto por voto en una segunda revisión de escrutinios.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazaron por unanimidad la solicitud para la debida ejecución que presentaron tres agrupaciones políticas y que buscaban que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizara un conteo de voto por voto, pero ¿quiénes presentaron los recursos?.

Las solicitudes para las debidas ejecutorias fueron presentadas por Carlos Alberto Molina Vargas, Fiscal Departamental de Sacatepéquez y Mario Roberto de León Maldonado, Fiscal de Retalhuleu, ambos del partido Valor, que junto a los unionistas, impulsaron a Zury Ríos, como candidata a la presidencia.

No fueron los únicos, Oscar Chinchilla, secretario General del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), fue la otra agrupación que accionó, pues alega que tienen más de 37 actas que no están firmadas por los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos y que además, los datos no coinciden y que, de hacerlo, su candidato a alcalde Roberto González, ganaría las elecciones.

El último recurso conocido por los magistrados de la CSJ y que fue rechazado fue el de Byron Bladimiro Rodríguez Palacios, secretario General del partido Todos.

Sin embargo, los magistrados de la Corte Suprema determinaron improcedente las solicitudes para la debida ejecutoria, al tiempo que aún está pendiente de que se resuelva en definitivo el amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) que, en un principio, fue el que autorizó la segunda audiencia para la revisión de escrutinios.