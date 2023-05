¿Qué pasa ahora con Carlos Pineda después de la resolución de la CC?

Luego que la CC declaró sin lugar las apelaciones de Carlos Pineda y Edwin Lux, ¿los candidatos aún tienen alguna esperanza de participar en las elecciones del 25 de junio?

¿Carlos Pineda quedó totalmente fuera de las Elecciones? Es una de las preguntas que han surgido luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) declarara sin lugar las apelaciones presentadas en contra del amparo provisional otorgado al partido Cambio, de los hijos de Manuel Baldizón.

La respuesta no es tan fácil, ya que si bien el proceso legal aún no está concluido en su totalidad, los tiempos procesales no están a favor del candidato.

El amparo provisional fue otorgado por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el 19 de mayo, dos días después, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió suspender la candidatura de 1,263 ciudadanos postulados por Prosperidad Ciudadana, incluida la de Carlos Pineda.

Y, después de la resolución de la CC, "la chibolita" regresa a la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quienes aún no resuelven en definitiva el amparo.

Conoce más detalles del amparo: Sala suspende provisionalmente la candidatura presidencial de Carlos Pineda

Para hacerlo, aún deben de escuchar a las partes interesadas, es decir, al partido Cambio, a Prosperidad Ciudadana, a Carlos Pineda, al TSE y a quien ellos consideren oportuno.

Luego, el Tribunal cuenta con un período de análisis de las pruebas y argumentos presentados, para determinar si otorgan o no, el amparo definitivo, pero muchos abogados aseguran que "es muy difícil que una Sala cambie su opinión inicial".

Sin embargo, abogados constitucionalistas y expertos en materia electoral, indicaron que el problema para Carlos Pineda son "los tiempos procesales", ya que, si bien les va, podrían tener la resolución del amparo una semana antes o después de la primera vuelta electoral programada para el 25 de junio, por lo que ya no tendría tiempo de participar en las elecciones.

Acciones pendientes

No obstante, no todo estaría perdido, ya que el 24 de mayo por la madrugada Carlos Pineda, a través de su abogado Erick Castillo, presentó una solicitud a la Sala Sexta de lo Contencioso administrativo para que examinen los nuevos elementos que han surgido en el caso contra Prosperidad Ciudadana y puedan cambiar la decisión de otorgar el amparo provisional.

"Quisiéramos que la Sala examine todas aquellas circunstancias que a juicio de Carlos Pineda, presidenciable de Prosperidad Ciudadana modifican las circunstancias primitivas que se dieron al momento de otorgar el amparo provisional", manifestó Castillo.

Empero, es muy difícil que este tipo de acciones ocurran, según abogados constitucionalistas, que consideran que la candidatura de Carlos Pineda está cuesta arriba.

En tanto, el exaspirante a la presidencia, pidió a la población que "Vote Nulo", como una medida de protesta a la exclusión de candidatos como Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP); Roberto Arzú, de Podemos; y la de sí mismo.