¿Qué pasará con el partido Semilla tras oficio que la FECI envió al Congreso?

-

La FECI envió una carta a la presidenta del Congreso, en la cual le notifica sobre la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla.

EN CONTEXTO: La carta que la FECI entregó a la presidenta del Congreso por suspensión de Semilla

Opiniones encontradas han manifestado abogados consultados por Soy502 luego que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) enviara un oficio al Congreso para remitir la resolución del juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, acerca de la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla.

El oficio es escueto, no revela ninguna información respecto a las intenciones de la FECI para enviarle al Congreso el oficio. Sin embargo, muchos han asumido que la intención es que los diputados y el binomio electo del Movimiento Semilla no asuman el cargo el próximo 14 de enero o los dejen sin bancadas, comisiones e incluso, sin personal como asesores y secretarias que los apoyen en el trabajo legislativo.

Las opiniones han sido diversas. Algunos abogados creen que el tema no procederá, pero otros indicaron que el Legislativo podría interpretar esta información como un mecanismo para impedir la toma de posesión de los candidatos electos de Semilla.

Sin embargo, en lo que sí coinciden es que Guatemala atraviesa uno de los peores momentos en su historia. Incluso, el constituyente Aquiles Faillace, lo calificó como "un escenario de humo que no termina" y que podría compararse a los momentos oscuros que se vivieron durante "la invasión de 1954". "Es aún más grave que el Golpe de Estado de 1982, porque fue más claro", dijo.

Primer escenario: sin validez

Para el abogado experto en temas electorales, Gerson Sotomayor, la "nota informativa que envió la FECI carece de validez legal, toda vez que el Congreso no puede tomar decisiones basadas en hechos ilegales, pues su única fuente de información y que el Legislativo debe de atender es lo que mande o diga el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como ente rector de las decisiones electorales".

"Pareciera más una actitud de desesperación. Es una acción errática sin fundamento y sin criterio... Están haciendo goriladas, dando manotazos, porque un juez no tiene competencia legal. Parecieran patadas de ahogado. Quieren enviar mensajes políticos de una forma absurda, ridícula, sin asidero legal", sentenció.

Sotomayor recordó que durante el transcurso de la era democrática, varias agrupaciones políticas han sido suspendidas por el TSE y no por eso han desaparecido o se han quedado sin bancada, pues la suspensión es un tema temporal que puede revertirse en el mismo tribunal o en las cortes.

Por ejemplo, dijo: "El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) pasó más de un año suspendido porque tenían multas, luego se desintegró su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y no por eso se quedaron sin bancada o sin agrupación política, por el contrario, bien o mal resolvieron su situación jurídica y en el Congreso no pasó nada".

No han sido los únicos, lo mismo ocurrió con el Partido Patriota (PP), la Unión del Cambio Nacional (UCN) y Libertad Democrática Renovada (Líder), con la diferencia que estos mantuvieron su vida jurídica hasta que el TSE ordenó la cancelación en definitiva de los mismos, tras todas las resoluciones a su favor en las cortes.

Pero, también le ha pasado a otras agrupaciones como Compromiso, Renovación y Orden (CREO) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), quienes fueron suspendidos, pero solventaron su situación jurídica, de lo contrario, ellos también se hubieran quedado sin bancada, beneficios o sus espacios habrían quedado vacantes, pero no ocurrió, dijo.

"Prácticamente, la FECI lo que hizo con su oficio fue enviar al Congreso un chisme con el sello del MP", subrayó.

Segundo escenario: en tinieblas

Por aparte, para el abogado constituyente, Aquiles Faillace, se trata de un tema complicado que tiene varias aristas. Una de ellas es que el período electoral concluye hasta el 31 de octubre, según el Decreto 1-2023 del TSE, y la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó al Movimiento Semilla mientras dure este período, por lo que cualquier acción del MP en este momento sería político.

"¿Qué significa para el Congreso? Aquí hay un barranco legal, porque la cancelación surge efecto inmediato y, si fuera así, los diputados que siguen en el Congreso en esta legislatura, se quedarían sin bancada y ya no podrían integrar la instancia de Jefes de Bloque, Comisiones ni Junta Directiva... ese sería un golpe duro en la negociación del presupuesto del Gobierno para el próximo año, pues no podrían incidir desde adentro", señaló Faillace.

"Y para el próximo período Legislativo, la situación se complica, pues si el TSE aún no ha acreditado a los diputados de Semilla, esas diputaciones quedarían vacantes. Unos dicen que sí pueden asumir, otros que no y algunos que tal vez, pero la verdad es que no hay precedentes", dijo.

Para Faillace, la situación aquí es que el partido está suspendido por una orden de juez. "No hay audiencias, no hay medidas precautorias, no hay procedimientos en el TSE, como sería si hubiera sido suspendido por los magistrados (...) Es la primera vez que ocurre por una orden de juez, yo no tengo cómo responder a esa pregunta... Se supone que las órdenes de un juez deben de acatarse, per no hay precedentes".

Otra de las preocupaciones del abogado constituyente es lo que pueda ocurrir con el Presidente y Vicepresidenta electos, pues si ellos no toman posesión el 14 de enero a las 16:00 horas, al minuto después, el Ejército estaría en control del Congreso y el actual jefe del Estado Mayor Presidencial sería el jefe al mando.

"Estamos en un momento político muy grave. Esto es más grave que un Golpe de Estado, porque en el 82, por ejemplo, las intenciones eran claras, querían tomar el poder y fue pum, pum, aquí está el nuevo gobierno. En cambio, ahora todo se está desintegrando en cámara lenta y no habrá protestas, bloqueos o manifestaciones que puedan revertir lo que está por suceder", sentenció Faillace.