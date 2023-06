¡Sigue la tensión! Esto provocó el violento conflicto electoral en San José del Golfo

-

La tensión en San José del Golfo continúa, exigen elecciones limpias y sin acarreados.

Disturbios, señalamientos de acarreados y suspensión de las elecciones fue el escenario en San José del Golfo el día de las Elecciones Generales. Aunque las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciaron que repetirán los comicios, las tensiones en el lugar continúan.

Por un lado, el actual alcalde José Rocael Chamalé, del partido de gobierno Vamos, acusa a sus opositores de haber generado las complicaciones, hecho que es negado por simpatizantes de otras agrupaciones, quienes culpan al jefe edil de acarreo de personas para reelegirse otro período más, pese al descontento de la población.

"Había personas acarreadas que estaban en la casa del alcalde. Vinieron una noche antes por eso se estaba pidiendo a los que venían que se identificaran, porque no es justo que él se quiera reelegir con gente que no es de aquí", aseguró Julisa Palencia, simpatizante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En tanto, el alcalde aseguró que el domingo hubo tanta tensión que llegaron a su residencia y amenazaron a su mamá, por lo que, al perder la inmunidad los candidatos, presentará acciones legales en su contra.

Según Chamalé, fueron dos candidatos contrincantes quienes iniciaron el problema, pero luego se unieron los otros seis, generando disturbios que concluyeron con la suspensión de las elecciones.

La JEDG y la JEM de San José del Golfo coordinó con la PNC el traslado de mobiliario y cajas de enseres electorales.

Luego de que un grupo de pobladores cerraran ingreso al recinto, se informó que elementos antimotines lanzaron bombas lacrimógenas. @Soy_502 pic.twitter.com/W32gZBUCjF — Mariana Farfán (@mfarfan_soy502) June 25, 2023

No obstante, vecinos del lugar y simpatizantes de otras agrupaciones políticas indicaron que el alcalde de Vamos ha realizado una "pésima gestión" por lo que ya no cuenta con el apoyo para reelegirse, razón por la que habría llevado acarreados al municipio.

"Sólo queremos que nos dejen elegir en paz, que los resultados sean reales y no de personas que no viven aquí en el municipio, sin necesidad de amenazas", sentenció una vecina que pidió no revelar su nombre por temor a represalias.

Mientras que Juan José Reyes, indicó estar triste por las personas arrestadas, pues no estaban haciendo nada fuera de la ley, "sólo estaban defendiendo un derecho de voto", dijo, por lo que pidió a las autoridades del TSE que hagan una depuración en el padrón electoral de San José del Golfo para el próximo 20 de agosto, cuando se repitan las elecciones en el lugar.

Al tiempo que Pablo Carrillo condenó las acciones impulsadas por el alcalde Chamalé, ya que lo culpa de haberle cortado el agua sólo por pertenecer a una agrupación política contraria.

"Hay videos, hay pruebas de lo que este señor hace. Se quiere mostrar como alguien bueno, pero no lo es y ahora se quiere quedar en el poder, cuando la gente ya no lo quiere. Si en verdad va a ganar, que gane, pero que voten solo los del municipio", pidió Carrillo.

@jessagramajo_soy502 La tensión en San José del Golfo continúa y exigen elecciones limpias el próximo 20 de agosto ♬ sonido original - Jessica Gramajo, Soy502

El próximo 20 de agosto, el TSE repetirá las elecciones de alcalde en esta localidad y, además, se realizará la elección de la segunda vuelta electoral.