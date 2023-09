Pese a derecho de antejuicio, ¿FECI investiga a Bernardo Arévalo?

-

¿El jefe de la FECI admitió estar investigando al presidente electo, pese a que goza del derecho de antejuicio? El fiscal habló sobre pesquisas que están en curso.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), arremetió contra el binomio electo tras pedir su renuncia y la de la fiscal general, Consuelo Porras. Bernardo Arévalo los llamó "golpistas", por sus recientes acciones en dependencias del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ante esto, el titular de la FECI dijo que las acciones planteadas contra funcionarios del Ministerio Público (MP) son un complot. "Es inaudito que la persona que usted está investigando le pida su renuncia", expresó.

Con esta declaración, Curruchiche confirmó que está indagando al presidente electo, Bernardo Arévalo, pese a que goza de derecho de antejuicio. Este beneficio impediría un caso en su contra, según lo establecido en el artículo 293 del Código Procesal Penal.

El mismo fiscal indica que en la reunión que sostuvo con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, le hizo ver que no cesará la investigación contra el partido Movimiento Semilla y contra Arévalo.

"Lo que usted me viene a pedir es que yo no investigue al partido Semilla, que no investigue al señor Arévalo; usted quiere que yo esconda la investigación y la oculte y eso no se va a poder", le habría expresado al jefe de la OEA.

Curruchiche se refirió así a las indagaciones que están en curso por la supuesta falsificación de firmas para la conformación del partido que llevó a la victoria a Bernardo Arévalo en las pasadas elecciones.

En entrevista para un noticiero televisivo, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, confirmó que investiga al presidente electo.

A criterio del abogado constitucionalista, Alexander Aizenstatd, aunque la FECI este efectuando pesquisas que incluyan al presidente electo, tendría que pedir el retiro de inmunidad para acceder a elementos que permitan plantear una acusación en su contra.