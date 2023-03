Organizaciones piden a Partidos Políticos no dejar participar a personas no idóneas

Representantes de organizaciones entregaron una carta a secretarios generales de Partidos Políticos para hacerles una petición.

De cara a las Elecciones Generales 2023 y por los múltiples cuestionamientos en la inscripción de candidatos cuestionados, representantes de 15 organizaciones entregaron una carta a los secretarios generales de los Partidos Políticos.

"La política se ha convertido en un negocio rentable para todo aquel que aspira a un cargo público con el fin de enriquecerse, a costa de los guatemaltecos. A tres meses de las elecciones generales nos preocupa el escenario electoral", inicia la misiva.

La carta es para hacer notar a los partidos la preocupación por la postulación e inscripción de candidatos con señalamientos.

"Es notorio que, entre las postulaciones ya realizadas por los partidos políticos, se incluyen candidatos con señalamientos de corrupción, procesos judiciales u órdenes de extradición. La ciudadanía guatemalteca merecemos más de nuestros partidos políticos", manifiestan las organizaciones.

Parte de la carta entregada a Partidos Políticos. (Foto: captura de pantalla)

La petición

Ante este escenario, las organizaciones hicieron una petición particular a los Partidos Políticos y es que no dejen participar a candidatos cuestionados o no idóneos.

"Realizar un ejercicio de verificación sobre cada nominación y que no se inscriba a aquellos candidatos que incumplan con los requisitos constitucionales de idoneidad, capacidad y honradez. Así como solicitar la revocatoria y cancelación inmediata de la inscripción de estas candidaturas", se lee en la carta.





Estas son las peticiones realizadas a Partidos Políticos. (Foto: captura de pantalla)

La carta fue firmada por fundaciones, organizaciones sociales, cámaras empresariales, entre otros.