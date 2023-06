El pleito entre Manuel Villacorta y VOS tras perder las Elecciones 2023

-

Manuel Villacorta culpó al partido de los resultados electorales y eso molestó a los directivos de VOS, con quienes ahora tiene una disputa.

Tras quedar en séptimo lugar en las Elecciones 2023, dirigentes y el excandidato a la presidencia del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) han iniciado una batalla campal interna, en donde se culpan entre sí por los resultados en las urnas.

Todo inició luego que Manuel Villacorta, quien buscaba la presidencia con VOS, realizó un "Análisis de Resultados Electorales" en donde culpa a otras agrupaciones políticas y a los mismos integrantes de la suya de haber quedado en un séptimo lugar, pese a que días antes de las elecciones se vislumbraban como un partido que podría posicionarse en la segunda vuelta.

"VOS no tuvo comando de campaña, no existió", "Semilla logró su objetivo ante la falta de respuesta de VOS", "Semilla tuvo la estrategia electoral de destruir a VOS", es parte de los reclamos que Villacorta hizo en su análisis al que tuvo acceso Soy502.

Según el excandidato a la presidencia, hubo ataques directos al partido y se concentraron en recordar que varios de los diputados de VOS habían pertenecido a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a quienes calificaban de corruptos, así como al hecho de haber incluido en las listas de candidatos y en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a familiares.

Al mismo tiempo hizo referencia a mensajes en redes sociales de simpatizantes de Semilla, principalmente, y aseguró que los candidatos Jairo Flores y Karina Paz de VOS, "lograron su curul porque trabajaron arduamente en su circunscripción", mientras que José Chic, lo logró por "la simpatía de Aldo Dávila", al tiempo que Orlando Blanco "se favoreció del voto presidencial".

En tanto, el llamado al voto en favor de Sebastián Arzú, de Podemos, Villacorta lo dejó en segundo plano y lo justificó argumentando que "la incidencia fue mínima" y que "al rechazo al arzuísmo es local".

"El próximo presidente eras vos"

Sin embargo, el análisis de Villacorta no le cayó en gracia a los directivos de VOS, quienes consideran que el llamado de Villacorta y del diputado Aldo Dávila a votar en favor de Sebastián Arzú, provocó un rompimiento de los votantes con la agrupación política, pues la ideología e intereses políticos distan mucho entre ambas agrupaciones.

"Vos tenés derecho a sacar las conclusiones que querrás; yo estoy seguro que quien pasaba a segunda vuelta eras vos; el próximo presidente eras vos; pero la declaración de Aldo y especialmente la tuya (respecto a Sebastián Arzú) y- debido al tipo de elector que tenías) cambió todo en el último momento", se lee en un mensaje de texto entre Villacorta y el diputado Oscar Argueta, al que tuvo acceso Soy502.

En cuanto a las quejas de Villacorta respecto a la estrategia de campaña, Argueta le responde que fue él quien se negó a seguir el plan estratégico del partido y le reclama que como candidato se negó a asistir a varias actividades programadas. "Te desapareciste de la campaña por varias semanas en un tontera por candidaturas que de todas maneras te habíamos dado ya... en 90 días de campaña sólo fuiste a 15 actividades públicas", manifestó.

Por su lado, Villacorta le responde con un artículo de opinión escrito por Rafael Girón, en el que habla de un supuesto fraude electoral orquestado por Alejandro Giammattei y Sandra Torres.

Argueta le responde muy molesto: "Vos tenés derecho a construir una conclusión que genere paz y te reste responsabilidad. Si eso te deja tranquilo, pensá así. Pero, tan politólogo sos vos como yo. También tengo experiencia electoral. Sabé que el hecho de no aceptar la realidad no hace que esta desaparezca", mientras que Villacorta se limita a indicar: "Asumo la responsabilidad total, Oscar".

Decisión inconsulta

Para Argueta la decisión de Villacorta y de Dávila de llamar al voto en favor de Sebastián Arzú les costó la elección a la presidencia y que no hayan logrado incluir a más diputados en el Congreso.

Además, aseguró que la decisión de llamar al voto en favor de Arzú se tomó de manera unilateral y sin consulta. "Lo comentó en algún momento y le dijimos que no, no sólo porque el voto de Arzú ya se había dispersado, sino porque su ideología política no coincide con la nuestra... Sabíamos que la decisión que tomaron nos afectaría, jamás imaginamos que sería tanto".

Sin embargo, Villacorta no opina lo mismo e indicó que nombró al candidato de Podemos en una entrevista que le realizaron, donde no sólo habló de Arzú, sino que también de Gilder Guzmán, candidato a alcalde por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), a quienes los consideró con la capacidad suficiente para ser alcaldes.

En cuanto si fue una decisión inconsulta y unilateral, manifestó: "En una campaña política los candidatos tienen que tener una capacidad muy rápida de respuesta en una dinámica constante por los sucesos electorales, de tal manera que no se puede estar consultando cada una de las declaraciones".

Pese a todo ello, Villacorta aseguró que "no hay un rompimiento con el partido VOS, por el contrario. Mi vínculo con los dirigentes del partido, además de ser político, incluye ya una amistad que se solidificó a lo largo de estos meses".