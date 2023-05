La polémica por el tuit del candidato presidencial Bernardo Arévalo

Un mensaje publicado en las redes sociales del candidato presidencial, Bernanrdo Arévalo ha generado polémica.

Bernardo Arévalo, diputado y candidato presidencial del Movimiento Semilla, escribió un mensaje que ha generado polémica en las redes sociales.

Se trata de una publicación en la que anuncia que participará en un foro presidencial en Los Ángeles, Estados Unidos, pero dentro de la descripción incluyó la frase "yo sí tengo visa", lo que ha generado una ola de comentarios a favor y en contra.

"Hay casi 4 millones de guatemaltecos en los Estados Unidos. Estoy en Los Ángeles —yo sí tengo visa— para escucharlos y atenderlos apropiadamente", se lee en la publicación de Arévalo.

Varios usuarios han salido a criticar este mensaje, pues aseguran que no es oportuno "echar en cara tener visa" cuando la mayoría de guatemaltecos en Estados Unidos no tienen documentos y entraron de manera ilegal.

Arévalo explicó a Soy502 que la intención de la publicación nunca fue ofender a la comunidad migrante, sino que iba dirigido a un contrincante político que no tiene visa.

"El mensaje era un comentario alrededor del hecho que no todos los candidatos presidenciales tienen visa, porque no soy bienvenidos en Estados Unidos y no los dejan entrar. En ningún momento era una referencia a la comunidad migrante", dijo Arévalo.

Arévalo agregó que quienes dicen que la publicación es una burla para los migrantes, es porque ignoran las políticas que desde el Plan de Gobierno de Semilla están promoviendo a favor de los migrantes.

"Vamos a plantear una serie de temas en el foro, son propuestas para los migrantes, por ejemplo estamos proponiendo la creación del distrito 25 para que los migrantes puedan elegir a sus representantes ante el Congreso. También estamos proponiendo instituciones financieras de apoyo a los migrantes", explicó Arévalo.

Algunos comentarios de la publicación

Entre los comentarios a la publicación de Arévalo hay a favor y en contra. Algunos dicen que es un mal manejo comunicacional, otros señalan que quienes atacan es porque no entienden el contexto político en Guatemala.

La estrategia de comunicación de Semilla es pésima. Me imagino que están al tanto que la mayoría de la población no posee visa.



Yo entiendo que su mensaje va al trasfondo del porqué Pineda no tiene visa, pero si su mensaje fuera conciso, no sería necesario estarlo explicando. https://t.co/EAeeivUacX — José Villacinda (@VillacindaJose) May 5, 2023

4 millones de guatemaltecos dónde en su mayoría se tuvieron que ir de ilegales porque no tenían la posibilidad de acceder a la visa... Pero usted si anda presumiendo que tiene visa! https://t.co/8komEGU2KJ — ♡Wendy Castro♡ (@WendyCastroGt) May 5, 2023

Muchos alegando por este comentario sobre la VISA.

No conocen la situación política de Guatemala, o sencillamente son fans de los SIN VISA mafiosos. https://t.co/Ito11t8RFH — Dario óz (@clousgario) May 5, 2023

Pero quién lo asesora dioooos? Cómo va a presumir la visa cuando muchos de los migrantes a los que quiere escuchar no tienen si le quiere tirar a la oposición mejor ponga "yo no estoy en la lista engel" o algo así. https://t.co/adRrQsH4wu — Isabel A. (@Isabel_a94) May 5, 2023

El foro

El foro en el que participará Arévalo es organizado por la Red Migrante de Guatemala, se desarrollará este viernes 5 de mayo de 16:00 a 20:00 horas en Los Ángeles.

Entre los participantes al foro se encuentran los candidatos presidenciales Bernardo Arévalo de Semilla, Amílcar Pop de Winaq-URNG y Edmond Mulet de Cabal.