"Alfonso Portillo quería tomar control del partido", la entrevista con Giovanni Reyes

Giovanni Reyes se postula como candidato a la presidencia por el partido político BIEN, de Fidel Reyes Lee.

Dejó el país hace 32 años para "buscar oportunidades", Giovanni Reyes, aspirante a la presidencia con el partido Bienestar Nacional (BIEN) se define como un profesor universitario y un investigador, que residía en Colombia cuando fue invitado para proponerle la candidatura, pero "siento un compromiso con Guatemala".

Se graduó de Perito Agrónomo, luego sacó una licenciatura en Agronomía en la Universidad de San Carlos; tiene una maestría y un doctorado en Desarrollo Económico y Social, su tesis fue un Summa Cum Laudem y tiene cuatro prácticas de Postdoctorado en la Universidad de Harvard.

Según Reyes, su plan de Gobierno tiene una visión y una misión genérica, pero que se nutre de las necesidades a nivel de los departamentos, así como de los grupos sectoriales como los empresarios. Pero los dos componentes iniciales serían "la lucha frontal contra la corrupción y abordar el problema de seguridad", luego alimentación y nutrición, empleo, infraestructura, y salud y educación.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Seguridad: Nueva comisión

La propuesta consiste en crear una nueva comisión ejecutiva presidencial de seguridad, ampliar el pie de fuerza del Ejército y modernización del armamento de la Policía Nacional Civil (PNC).

Sin embargo, hay que entender que a la juventud hay que darle oportunidades con reforma educativa, cultura y arte, pero ante todo, empleo y el apoyo al emprendimiento propios que busquen hacer.

El Consejo de Seguridad tendría un enfoque integral conformado por los ministerios de Gobernación, de Defensa, Educación pero sobre todo la gerencia presidencial.

Economía: Mipymes

Impulsarán el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa a través de créditos, con márgenes largos y cuotas cortar, diferenciando entre inversiones y gastos de operación.

Pero el punto principal consiste en la asistencia técnica fortaleciendo instituciones como el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA), abordar la investigación agroindustrial y la investigación de tecnología de punta.

"Aquí nos enfrentamos a un rasgo del subdesarrollo y de los políticos tradicionales o politiqueros que hacen un poquito, tenemos un esfuerzo pero no ha sido suficiente y no ha tenido cobertura. La asistencia debe de ser aceptable y suficiente", subrayó.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Educación: Escuelas técnicas

Como profesor universitario, Reyes asegura que la Educación es lo único que puede sacar al país adelante, en un mundo que ha cambiado.

"Tenemos muchachos que solo el 13% puede resolver los problemas matemáticos fundamentales, y me han dicho, yo no quiero creer, que la mayor parte, un 80% de los profesores no sabe las tablas de multiplicar, mientras que tenemos esas condiciones precarias, otros países tienen inteligencia artificial... qué llevaría la reforma educativa, tener los componentes básicos, pero también inglés, emprendimiento y administración", resaltó.

La propuesta es crear escuelas técnicas que mejoren la mano de obra, para que sepa producir.

Salud: Preventiva

La intención es mejorar la salud preventiva. "Con sólo el hecho de tener agua potable, vamos a mejorar la salud preventiva", dijo.

Además, busca implementar mejores centros de salud, principalmente en el área rural, para mejorar el acceso a los servicios de salud, con servicios mínimamente aceptables.

"No es posible que tengamos a nuestros niños, casi la mitad de ellos, con un grado de desnutrición... hay que darle prioridad a las áreas, determinando con los alcaldes y con los gobernadores para identificar a estos niños y familias para recibir una asistencia, evitando que se cuele gente para que no haya incentivos perversos", resaltó.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Infraestructura: Mejorar la cobertura

Reyes no habla sólo de infraestructura de caminos, a su criterio, es necesario empezar con una cobertura de banda ancha en tecnología para que mejoren las condiciones de comunicación y agilice la producción. "Un país de Siglo 21 que no tenga banda ancha, es un país que no tiene desarrollo", dijo

Sin embargo, en infraestructura de caminos aseguró que es necesario empeñarse en un sistema de carreteras interdepartamentales, para que las personas no tengan que pasar por las cabeceras departamentales, porque allí se dan problemas de congestionamiento.

Y como tercer elemento, mejorar la infraestructura rural, porque es un eje primordial para la generación de empleo.