Las promesas de Sandra Torres en la segunda vuelta electoral

Eliminar impuestos, reducir el número de diputados y crear un nuevo Ministerio, forman parte de las propuestas de Sandra Torres de llegar a la presidencia.

Sandra Torres aceptó la invitación de Soy502 para realizar una entrevista sobre sus propuestas de Gobierno de cara a la segunda vuelta electoral que se realizará este domingo 20 de agosto.

En la conversación que sostuvimos con la candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza, se mencionaron propuestas de modificación a la Ley Electoral, reducir el número de diputados y la creación de un nuevo Ministerio.

Esta es la entrevista:

¿Cuál es su ideología política y cómo se reflejaría esto en medidas concretas en su gobierno?

Básicamente yo he dicho siempre que mi ideología es Guatemala. Guatemala no está para temas ideológicos sino para resoluciones, no está para ilusiones sino para soluciones y lo que nosotros estamos proponiendo con mi equipo de gobierno, con mi equipo técnico es precisamente soluciones de cara a los problemas que tienen los ciudadanos guatemaltecos. La pobreza, 6 de cada 10 de nuestra gente son pobres. Mucha gente que no tiene para comer, niños que todavía padecen de inseguridad alimentaria, de desnutrición. Jóvenes que se gradúan y no consiguen trabajo, la violencia, la delincuencia, las extorsiones. La gente lo que quiere son soluciones a esos problemas.

¿Cuál es su visión sobre el tamaño y el papel del Estado? ¿Considera que el Estado debe reducirse o mantenerse igual?

Mire, hay que hacer una revisión muy detallada sobre las funciones de ciertas instituciones, de ciertas secretarías. Yo, la verdad, es que desde afuera no quisiera tampoco opinar de algo que no me consta. Nosotros lo que vamos a hacer, primero Dios, en la transición es hacer esa auditoría para revisar los avances y revisar los programas. Si hay programas que han funcionado pues hay que continuarlos, hay que fortalecerlos y lo que no ha funcionado pues hay que cambiar. Las instituciones existen, están ahí, lo que hay que hacer es que funcionen, que den resultados y que la gente perciba, que la gente reciba atención, servicios de calidad, servicios básicos, el derecho a la educación y a la salud.

La candidata de la UNE manifestó que combatirá la corrupción en las instituciones con "los tacos por delante". (Foto: Wilder López/Soy502)

Como he dicho, yo creo que los hospitales públicos sean igual que los hospitales privados, de la misma calidad, con la misma infraestructura, que la gente esté bien tratada, con dignidad, y lo mismo en las escuelas, por ejemplo, que las escuelas públicas tengan la misma calidad que una escuela privada, que los niños tengan su tecnología, tengan su alimentación, tengan sus canchas de recreación, sus campos de fútbol, sus parques. O sea todo eso se puede lograr con voluntad política y si algo me sobra a mí es voluntad política y experiencia para lograr esos resultados para la gente.

En el tema de infraestructura y carreteras, ¿cuál sería una de sus principales propuestas? ¿Mantendría al Ministerio de Comunicaciones? ¿Habrá algún cambio?

El Ministerio... las carreteras es uno de los grandes problemas que hay que entrarle de inmediato en los primeros días de gobierno. Yo le diría que ni siquiera esperar los 100 días, sino en los primeros días, casi que el primer día. Yo no necesito 100 días, necesito estar ahí el primer día, porque tengo experiencia y conozco el Estado, conozco los problemas, conozco el país. Y hay que conocer el país, hay que conocer, hay que tener experiencia para poder resolver. Y sabemos que las carreteras están destruidas, están abandonadas. Nosotros nos comprometemos desde el inicio a reconstruir y recuperar el asfalto de 7 mil kilómetros en las carreteras principales que están abandonados, obviamente vamos a construir 4 mil kilómetros de caminos rurales. Priorizar el respaldo financiero, vamos a construir cuatro carriles de puerto a puerto, de frontera a frontera, que es muy importante para el comercio. El guatemalteco por naturaleza es comerciante, el campesino necesita sus carreteras para producir más, sacar su producto y generar mejores ingresos. Y obviamente, nosotros sabemos que hay que limpiar primero el Ministerio de Comunicaciones. Si hay una Ley de Infraestructura vial ahí para ordenar los temas. Y por eso hablamos, desde el inicio, de orden y ley. Sí hay que limpiar ciertas instituciones. Hay que salir de la corrupción, hay que entrarle con los tacos por delante, no solo la violencia y la delincuencia, sino al tema de corrupción, pues yo no voy a permitir que en mis narices se roben un solo centavo que le pertenece a los guatemaltecos.

¿A nivel metropolitano tiene alguna propuesta?

Si, tenemos inversión e infraestrutura a nivel metropolitana, a nivel de la capital y a nivel del departamento de Guatemala, dos cosas fundamentales: la construcción de calles de segundo piso, de segundo nivel en las cuatro entradas principales de la ciudad, llámese Aguilar Batres, calzada Roosevelt, Atlántico y también carretera a El Salvador. Son cuatro carriles de ida, cuatro carriles de regreso. Hay que desfogar el tráfico, hay que abrir las vías para que la gente llegue a su trabajo en menos tiempo y no pasar tres, cuatro horas en el tráfico de venida o de ida de su casa. Hay gente que se levanta a las cinco de la mañana, sale de su casa a las cinco de la mañana, se levanta a las tres, hace su comida, arregla la lonchera de sus hijos, deja todo arreglado, sale a las cinco menos cuarto de su casa, o cuatro y media de la mañana para estar a las ocho en su trabajo. Eso no es vida.

O se sube a un taxi pirata, o se sube a un bus... bueno, ni siquiera a un bus porque no hay transporte público. Hay que también implementar un transporte público con dignidad. Encima tiene que pagar treinta o cuarenta quetzales para transportase a su trabajo y con el riesgo de ser asaltado en un taxi pirata, con el riesgo de ser asaltado en la calle. Entonces, parte de un enfoque integral que vamos a resolver.

¿Retomaría el tema del subsidio al transporte público?

Vamos a retomar el tema del subsidio al transporte público para que el pasaje regrese a costar un quetzal, como costaba antes. Dinero hay, pisto hay.

¿Cómo cree que sería la relación, de llegar a la presidencia, con el sector privado?

Pues mire, yo siempre he dicho que al empresario media vez pague sus impuestos y cumpla con sus responsabilidades nos vamos a llevar bien, dejarlos trabajar. Hay que dejar que produzcan, que generen empleo, que trabajen. En mi Gobierno no van a haber más impuestos. Yo sí estoy hablando de derogar ciertos impuestos, como el ISO (Impuesto de Solidaridad) que afecta al pequeño, grande y mediano empresario. Pero, obviamente estamos hablando de un Bono de Semana Santa para el trabajador. Esos son los equilibrios que queremos generar en nuestra economía, es dejar trabajar al empresario. Vamos a bajar el impuesto del IUSI (Impuesto Único Sobre Inmuebles) de nueve por millar al dos por millar, para que haya más reactivación económica y haya más inversión en vivienda. Vamos a construir también vivienda social, alrededor de 500 mil casas de vivienda popular para darle a la gente el acceso a la vivienda y eso va a generar empleo también y me va ayudar a fortalecer mi relación con el sector empresarial a todos niveles, porque hay niveles también en el sector empresarial, pero sobre todo a fortalecer al pequeño y mediano empresario, al micro empresario, a la economía informal, para que tenga también el acceso a los servicios básicos, al crédito... créditos a la palabra. En fin, el desarrollo económico con desarrollo social, generando empleo y solucionando los problemas de la población.

Sandra Torres dijo que, de llegar a la presidencia, propondrá una iniciativa de ley para reducir el número de diputados al eliminar el Listado Nacional. (Foto: Wilder López/Soy502)

¿Cuál es su postura sobre la propiedad privada y consideraría la nacionalización de una empresa privada en alguna circunstancia?

Yo siempre he dicho... lo más importante es ser coherentes, lo que uno dice con lo que hace. No estar cambiando de opinión de acuerdo al medio de comunicación que lo entreviste a uno o de acuerdo al segmento que lo esté escuchando. Yo lo que digo se lo digo a usted, se lo digo a todos los medios de comunicación, mis respuestas siempre van a ser las mismas en relación al otro proyecto político que no sabemos cómo amaneció ese día y qué va a contestar sobre los mismos problemas o si va a mantener sus mismas respuestas. En mi caso, pues obviamente estamos y somos coherentes, si vamos a respetar la propiedad privada, es constitucional y tenemos que empezar por respetar la constitución y respetar el espacio de cada quien. Para mi, eso es fundamental para mantener la gobernabilidad del país. Obviamente hay gente que no tiene donde vivir, necesita sus tierras, también les vamos a comprar tierras, pero no vamos a quitarle a uno para darle al otro. Por eso dije yo: se puede ayudar sin quitarle a nadie.

¿Cómo abordaría el tema del contrabando que también preocupa al sector privado?

Una de las soluciones a corto plazo o a mediano plazo, que va a dar resultados es derogar ciertos impuestos para que realmente, al final, se pague básicamente el IVA nada más en la importación... ya se hacen más competitivos los precios. Entonces, eso va a parar el contrabando porque si no van a haber impuestos y solo van a tener que pagar el IVA no tienen razón de estar contrabandeando. La gente va a poder importar los productos solo pagando el IVA, van a tener precios competitivos. Hay que estimular lo hecho en Guatemala. Queremos que nuestros productores, nuestros empresarios crezcan, generen empleo y darles la oportunidad de que la materia prima que importan entre sin impuestos, para que puedan ser competitivos y competir con nuestros países vecinos. Tenemos cuatro países donde podemos estar vendiendo, abriendo fronteras como es El Salvador, Honduras, México y también Belice.

Hablando de competencia ¿cree usted que existen los monopolios en Guatemala?

Fijo que sí. Por supuesto. El primer monopolio es el del pan y de la harina. Yo lo he dicho a los cuatro vientos y lo sigo diciendo, ese monopolio tiene nombre y apellido. Es increíble que todavía el Ministerio de Economía tiene restricciones en la importación de pollo y en la importación de harina. Vamos a liberar esos contingentes, conmigo no va a haber contingentes. El que quiera importar harina lo va a poder importar. Lo que tenemos que generar es más competencia y por eso también tenemos que hablar de aprobar una Ley de Competencia para abri el mercado, para que todos puedan competir y bajen los precios... y se termine con la especulación.

Ahora, en el tema de la corrupción ¿Cuáles serían sus acciones más concretas, desde el primer día, para combatir la corrupción en las instituciones?

Vamos a hacer una auditoría concurrente de la mano de la Contraloría General de Cuentas. De entradita en la transición, queremos saber que estamos recibiendo, qué país tenemos, cómo están las instituciones y de acuerdo a las auditorías vamos a pedir cuentas.

¿El Gobierno anterior también hizo una auditoría?

No le funcionó, pero no sé con qué interés. Seguramente no le pusieron ningún interés. Yo como no tengo vínculos con nadie, no tengo compromisos con nadie, más que con Dios y con la gente, voy a pedir cuentas, sea quien sea, aún sea el presidente de la república, si no entrega cuentas cabales también se va al bote.

¿Puede mencionarnos algunos nombres o perfiles de las personas que integrarán su gabinete?

No he dado nombres, precisamente porque tenemos un equipo técnico. Tengo un compromiso con la gente. Quiero llevar los mejores cuadros con la experiencia más grande que tenga cada funcionario. Y por qué estamos abiertos a recibir sugerencias de otros sectores para poder hacer un Gobierno balanceado y un Gobierno para todos.

Mencionaba también que tenía planeado crear un ministerio nuevo.

Así es, es el Ministerio de la Presidencia que va actuar, se va a desenvolver, su rol va a ser de un especie de gerente de Gobierno. Va a hacer una coordinación interinstitucional entre todos los ministerios con metas claras y con resultados a corto y mediano plazo.

¿Esto no se parece mucho al criticado Centro de Gobierno que había implementado el Gobierno de Giammattei?

No, al contrario, esto sería institucionalizada esta coordinación. Es necesario ir a través del Congreso cambiando la ley del Ejecutivo. Lo que va a hacer es estabilizar los resultados del Gobierno. La implementación va a agilizar la ejecución presupuestaria con eficiencia y eficacia, que es lo que necesitamos, para dar resultados inmediatos.

Sandra Torres, candidata de la UNE, prometió que volverá a poner el subsidio al transporte público para que cueste Q1. (Foto: Wilder López/Soy502)

En el tema electoral, ¿tiene alguna intención de hacer modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos?

Básicamente, nosotros estamos proponiendo la reducción del Congreso. Es importante que ya no hayan tantos diputados con plazas fantasma que solo llegan a cobrar y no a trabajar como el actual candidato del otro partido político, el candidato Arévalo, uruguayo, solo llega a cobrar y no llega a trabajar. Hay que terminar con eso. Por eso hay que reducir el número de diputados, que sean más eficientes, que den más resultados. La gente quiere ver resultados, quiere ver un Congreso productivo y no solo un Congreso en el que se le pague a los diputados y no den resultados. Por eso estamos hablando de la reducción, estamos hablando también de que la gente pueda, en el próximo evento electoral, elegir a sus diputados por nombre y apellido y hasta su fotografía como sucede en otros países.

¿Algún número de reducción de diputados?

Estaríamos, básicamente, proponiendo quitar el Listado Nacional. Estamos hablando de alrededor de 31 diputados. Estaríamos hablando de 130 diputados. Lo ideal es llevar 100 diputados de todo el país.

La segunda vuelta electoral está a la vuelta de la esquina ¿cuál es su visión sobre el panorama electoral actual?

Básicamente preocupada por un posible fraude. Preocupada por la falta de transparencia que vimos en la primera vuelta. Yo denuncié desde el inicio la compra de un sistema de transmisión de datos solo para el Departamento de Guatemala, cuando existía uno nacional y el mismo día, 26 de junio, en la madrugada, desechan el programa en la madrugada después de que lo usaron. Lo cual generó muchas críticas, generó mucha incertidumbre, mucha desconfianza. Yo lo que pido es que hayan elecciones honestas y transparentes. Pero sí tengo el temor de que pueda haber un fraude electoral. Lo quiero hacer público, porque no me quiero quedar con eso. Nosotros tenemos nuestros fiscales. Vamos a vigilar, vamos a defender el voto y le pido a la población que nos ayude a defender el voto.