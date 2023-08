La propuesta de Bernardo Arévalo para bajar los costos de la energía eléctrica

-

Reducir los costos de la energía eléctrica es uno de los objetivos que tiene el presidente electo, Bernardo Arévalo.

La falta de energía eléctrica en algunos lugares y el alto costo del servicio en otros, ha sido uno de los problemas que más aqueja a las poblaciones en el interior del país.

Durante años, comunidades completas han manifestado su molestia por el cobro del alumbrado público, el cual está a cargo de las Municipalidades, quienes, según los afectados, se aprovechan de la población. Al extremo que muchos pagan el doble por este servicio, que por el consumo en su vivienda.

Tal es el caso de una familia en Cobán, Alta Verapaz, que publicó muy indignada su factura de pago, en donde se detallaba que su consumo había sido de tan solo 19 quetzales, pero debían pagar 69 quetzales, ya que la Municipalidad tenía un aporte de 50 quetzales por el alumbrado público.

El problema no ha sido ajeno para los políticos. En una entrevista con Soy502 días antes de las segunda vuelta, el ahora presidente electo, Bernardo Arévalo, explicó que ya tienen un plan para mejorar estas condiciones que han aquejado a la población, principalmente en el interior del país.

Respecto del alumbrado público, Arévalo explicó que según la legislación vigente, es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) la responsable de establecer la tarifa. "Tiene la potestad legal y no lo estamos usando. Entonces, vamos a usarla y está en la ley", subrayó.

"Se le dará la potestad al CNEE para que fije límites para hacer estos cobros y eso permitirá bajar los costos", comentó.

Luz donde no hay

Arévalo comentó que otro de los proyectos que impulsarán en la nueva administración, será llevar energía eléctrica en las poblaciones donde aún no hay.

Para ello, tienen contemplado invertir 7 mil millones de quetzales, ya que ese 10% de personas no cuenta con el servicio, debido a que no es rentable, porque "están muy alejadas, son comunidades pobres y no tienen la capacidad de pago, y la inversión en cableado y demás es demasiado caro".

La intención es hacer un estudio de las comunidades que no cuentan con el servicio para definir sus potencialidades y, si llevar la energía resulta muy caro, se estudiarán posibilidades como colocar una "planta de producción de energía a nivel local, que puede ser geotérmica, hidráulica, eólica" y no necesariamente la inversión la hará el Estado, pues contemplan inversiones público privadas o inversiones únicamente privadas.