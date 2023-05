Carlos Pineda llora en la CC y pide voto nulo, tras resolución que lo deja fuera

Luego de la resolución de la CC, Carlos Pineda lloró frente a los simpatizantes que llegaron a apoyarlo y pidió el voto nulo.

Con lágrimas y un semblante de frustración y molestia, Carlos Pineda acudió frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) donde no sólo habló de "Fraude electoral" sino que pidió a la población un "Voto Nulo".

"¡Créanme que estamos peleando con aquellas personas que tiene cooptado el Estado!, contra aquellas personas que tienen en el subdesarrollo a Guatemala, que le roban a nuestros hijos la oportunidad de ser ciudadanos dignos... quieren a nuestros ciudadanos sumergidos en la pobreza y el subdesarrollo", manifestó.

Agregó: "Hoy la CC le dijo no a la democracia, no al desarrollo, no al futuro de Guatemala. Le dijo sí a los corruptos de siempre, en su conciencia quedará, eternamente por esta aberración idiota que hicieron por un país entero".

@jessagramajo Tras la resolución de la #CC en su contra, #CarlosPineda lloró y calificó de "fraude electoral" el fallo que lo dejar fuera de la contienda. ♬ sonido original - Jessica Gramajo

Sin embargo, aseguró que los guatemaltecos tienen una esperanza, "ya que los jueces no están con el pueblo, ya que los jueces están vendidos a la corrupción. Hay una salida y es el voto nulo, el voto nulo es una herramienta que tenemos los guatemaltecos para manifestar nuestro rechazo a una elecciones fraudulentas... Queremos un Tribunal Supremo Electoral digno y que se repitan las elecciones".

"Sacaron de la contienda electoral al MLP por cuestiones ideológicas, sacaron de la contienda a Podemos y a Roberto Arzú por un tema personal de venganza y nos están sacando de las elecciones a mi, porque representamos la libertad, el desarrollo, el futuro", manifestó y dijo que "se convirtió en el enemigo público número uno" por "no aceptar el dinero" de la corrupción.