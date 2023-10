¿Quién es ella? MP explica extraña mujer en allanamientos

-

Una mujer vestida de particular despertó dudas al ser vista manipular evidencias que el MP retiró del TSE durante los recientes allanamientos.

La misteriosa mujer que estaba vestida con un pantalón de lona, suéter turquesa, tenis, un cubre bocas blanco y una bolsa tipo mochila que cargaba sobre su espalda, despertó dudas entre los internautas, quienes cuestionaron su identidad y la razón por la que estaba participando en los allanamientos del Ministerio Público (MP) en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El MP explicó a Soy502: "Es personal del Ministerio Público, labora en la FECI. No es verídico lo que menciona una cuenta anónima de redes sociales". Sin embargo, el MP no explicó la razón por la que la mujer de las imágenes no portaba el uniforme de la institución investigadora.

La mujer en cuestión fue captada en diversos videos de transmisión en vivo del TSE, así como de medios de comunicación y se le ve tanto en el interior de las instalaciones del TSE, como en las afueras, cargando cajas con material electoral, que el MP secuestró.

La mujer de suéter turquesa estuvo participando en el allanamiento del MP en el TSE. (Foto: captura de video)

Y es que en las redes sociales estuvieron especulando que podría tratarse de Amanda Santizo, una abogada litigante, miembro de Guatemala Inmortal, que ha causado controversia en otras ocasiones; por ejemplo, el 30 de marzo de 2022 obtuvo pases de prensa del Organismo Judicial junto con Tilly Bickford (excandidata a diputada del partido Unionista) para presenciar las sesiones de la Comisión de Postulación para Fiscal General.

Al respecto, Santizo escribió en sus redes sociales: "Los chairos dicen que en el allanamiento del MP que se realizó hoy (30 de septiembre), yo andaba allí mandando y empujándolos prepotentemente. Si ya saben cómo soy, para qué me invitan, chairos revoltosos".

La mujer de suéter turquesa se puede observar en el interior de las instalaciones del MP. (Foto: TSE)