¿Quién financia la campaña electoral de Sandra Torres y la UNE?

El partido UNE recibe financiamiento público y privado para la campaña electoral.

El partido UNE, así como todas las agrupaciones políticas, recibe financiamiento público por parte del Tribunal Supremo Electoral para la campaña política, esto por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que estableció que el TSE contrataría medios de comunicación para divulgar la campaña de manera equitativa.

Pero también recibe financiamiento público por la denominada "deuda política" en la que los partidos reciben 2$ a razón de cada voto obtenido en las Elecciones Generales.

"El Estado contribuirá al financiamiento de los partidos políticos a razón del equivalente en Quetzales de dos dólares de los Estados Unidos, por voto legalmente emitido a su favor, siempre que haya obtenido no menos del cinco por ciento del total de sufragios válidos", dicta el artículo 21 Bis de la Ley Electoral.

Según Sandra Torres, la deuda política que tiene la UNE es de cerca Q17 millones, correspondiente a los votos recibidos en las Elecciones de 2019, y con ese dinero está financiando su campaña política.

Aunque también recibe financiamiento privado con aportes dinerarios y no dinerarios.

"El financiamiento tenemos una deuda política de Q17 millones, es la mitad del techo que nos permite la campaña y también recibimos aportes de amigos, simpatizantes y afiliados", aseguró.

Caso en su contra

Durante la entrevista, se le consultó sobre el proceso penal que enfrentó relacionado al financiamiento de la UNE y su relación con el empresario de las farmacéuticas, Gustavo Alejos.

"A mí no se me benefició en nada, solo se me respetó mi derecho de defensa, yo di la cara, no salí huyendo, era una persecución política. Gracias a Dios pude aclarar mi situación, me estaban imputando un delito que no existía", manifestó.

También dijo que Alejos nunca ha estado en la UNE y que todo se trata de una campaña negra.

"Nunca ha estado Gustavo Alejos, es campaña negra. Lo que los adversarios están agarrando, un audio que circuló pero que fue falso. Qué decía el audio que él me quería dar Q40 millones que nunca existió", concluyó.

Torres fue acusada de financiamiento electoral ilícito, pero quedó libre de todos los cargos.