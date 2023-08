¿Quiénes son los coordinadores de la UNE que exigen impugnar mesas?

-

La UNE de Melchor de Mencos borró una publicación en la cual había fotografías que mostraba la reunión de fiscales. Luego, se volvió viral un video en el cual les exigían impugnar todas las mesas electorales.

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa a una coordinadora del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) cuando exigía a los fiscales de ese partido político que impugnen todas las mesas electorales, durante la segunda vuelta que se realizará el próximo 20 de agosto.

La mujer que protagoniza el video y da las instrucciones a los fiscales fue identificada como Osmara Lima, quien funge como Coordinadora de Fiscales de la UNE en Melchor de Mencos, Petén.

En las imágenes de quienes dirigen la reunión también se observa a un hombre de pie, frente a los fiscales. Esta persona fue identificada como: Ramón Castellanos, un simpatizante de la UNE y catedrático de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac).

Exige impugnación

En el material audiovisual, Lima le exige a los fiscales que deben estar preparados para las impugnaciones, puesto que esa es la orden de la Coordinadora Nacional de Fiscales de la UNE.

"Si necesito que cada uno de ustedes esté preparado para la impugnación. ¿Por qué? Porque les voy a compartir, que una directriz de la Coordinadora Nacional de Fiscales es que cada mesa sea impugnada. No estamos hablando de una impugnación de votante, no estamos hablando de una impugnación de voto", asegura la correligionaria.

Las instrucciones, captadas en video, les fueron dadas a los fiscales durante una reunión de preparación y capacitación que realizó esa agrupación política en Melchor de Mencos, en Petén, durante la tarde de este sábado 12 de agosto. En la misma se les dijo que no era opcional y que debían impugnar las 50 mesas que habrá en ese lugar.

"Esta es una directriz sí o sí: impugnar las 50 mesas que existen o que van a estar en Melchor de Mencos. Si hay alguno que no se atreva a hacer la impugnación que por favor me lo haga saber", afirma la líder del partido.

Mira el video aquí:

La líder de la UNE que le pide a fiscales que impugnen todas las mesas electorales en la segunda vuelta, en Melchor de Mencos. pic.twitter.com/DLWjjQkoWD — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) August 13, 2023

¡Eliminan el perfil de Facebook!

Después de que se diera a conocer que la cuenta oficial "UNE Melchor" había compartido imágenes de la misma reunión en Melchor de Mencos y confirmó que ahí se había realizado la capacitación de fiscales, lo que corroboraría que las instrucciones fueron dadas en ese lugar, la cuenta fue eliminada.

"Hoy tuvimos la capacitación con nuestros fiscales municipales UNE, para estar más que preparados el día de las elecciones, creemos en un partido del pueblo y para el pueblo", se lee en dicha publicación.

Castellanos, también compartió fotografías del evento, en cuál se observa a la misma coordinadora y a las personas que aparecen en el video. Por aparte, en los comentarios de la publicación, se lee que Castellanos habría sido quien compartió el video en el que se dan las instrucciones para impugnar cada mesa.

Mientras tanto, algunos internautas señalaron que la UNE estaría cometiendo delito y otros le recordaron que aunque ya lo habían borrado (el video) ya se replicaba en otras cuentas.

¿Qué dice Sandra Torres?

Por su parte, Sandra Torres fue entrevistada al finalizar un mitin y aseguró desconocer de lo que se le hablaba. Además, indicó que no había visto el video y que por ello no podía emitir opinión.

Al ser cuestionada sí era una estrategia de la UNE indicó: "No voy a ser irresponsable de opinar sobre algo que no he visto", respondió Torres.

Se pronuncian

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se pronunció por el video que se ha viralizado, en el cual una coordinadora del partido exige a los fiscales que impugnen todas las mesas electorales durante la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 20 de agosto.

"Hemos visto que circula en redes sociales y que también algunos medios de prensa han generado noticia sobre el fragmento de un video, el cual, como siempre, sacaron de contexto y en donde supuestamente una persona del partido habla sobre impugnar mesas electorales el 20 de agosto", se lee en el comunicado.

Por medio de un comunicado se indica que las impugnaciones se realizan donde se reciben los votos y que no en el sistema informático TREP. Además, que no permitirán problemas similares a los del 25 de junio pasado y que por ello capacitan a sus fiscales para que actúen conforme a la ley.

"Es importante recordar que las impugnaciones se hacen en las mesas, en donde legalmente se reciben los votos, no se impugna lo que se publica en el sistema informático TREP, el cual solo es auxiliar de lo que jurídicamente vale", se lee en el comunicado.