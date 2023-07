¿El TSE ya puede oficializar cargos de la primera vuelta electoral?

-

Luego que la CSJ resolvió improcedentes las asistencias para la ejecución presentadas por tres partidos políticos, surge la duda sobre el actuar que corresponde al TSE.

¿Realmente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya puede oficializar cargos? Abogados constitucionalistas y expertos en materia electoral tienen opiniones divididas al respecto.

Gabriel Orellana, abogado constitucionalista fue tajante y aseguró que aún no, porque lo que se resolvió fueron las asistencias para la ejecución del amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad (CC), el cual aún sigue vigente.

Al mismo tiempo indicó: "Tenemos una organización criminal organizada que lo único que quiere es entorpecer el proceso electoral... Además, la Ley de Amparos y la misma Constitución permite que esta resolución (de la Corte Suprema de Justicia) pueda ser apelada por toda esta estructura criminal de partidos políticos que impugnó el proceso electoral desde un principio".

Para Orellana, "este es un capítulo más del culebrón que estamos viviendo, pero con una evidente y manifiesta mala fe de estos partidos" y consideró que la CSJ "se atemorizó ante el clamor popular, en tal virtud, lo que hicieron fue lo más simple posible: Zafar bulto y le devolvieron la pelota a la CC (que otorgó el amparo en un principio)... para que ahora ellos resuelvan las apelaciones".

"No le extrañe que en las próximas 48 horas los partidos políticos comiencen a apelar y que otros traten de ganar tiempo interponiendo recusaciones contra algunos o todos los magistrados de la CC, esto obviamente, consume tiempo porque lo tienen que conocer y resolver... estos partidos están actuando como bestias heridas y no sólo literal sino que intelectual, porque para ellos, en este momento, cualquier cosa que les gane tiempo para perder, es ganancia", manifestó.

Y en efecto, el secretario General del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Oscar Chinchilla, aseguró que presentarán una apelación en la CC ante la resolución de la CSJ, pues insisten en que más de 37 actas en el Distrito Central tienen irregularidades y que si, les suman los votos que no se les contaron a su favor, el candidato Roberto Gonzáles fue electo Alcalde de la Ciudad.

Una posición similar manifestó el abogado Constituyente, Aquiles Faillace, quien indicó: "Siempre es más oscuro, justo antes del amanecer y con la resolución de la CSJ se allana el camino para que el TSE oficialice datos. Sin embargo, la batalla es larga, pues no puede haber adjudicación de cargos, hasta que el amparo sea resuelto en definitiva y después venga la apelación ante la CC, sólo, después de este proceso, se declarará abierta la segunda vuelta".

Si pueden oficializar cargos

No obstante, Gerson Sotomayor, abogado experto en materia electoral, explicó que, aunque el amparo provisional continúa, el TSE ya podría oficializar los resultados, independientemente de la resolución y del plazo que otorgó la CC.

"Hay que recordar que los 15 días que otorgó la CC eran un máximo y no un mínimo. Así que cumpliendo con lo establecido por la CC, el TSE ya puede oficializar los datos", manifestó el abogado.

Según Sotomayor, no importa que el amparo provisional no haya sido resuelto en definitiva porque el amparo provisional tenía un mandato específico que si ya fue cumplido por el TSE, este puede oficializar los datos, pues "ya no hay ningún impedimento para oficializar lo requerido".

"No tiene que haber una manifestación formal para que el TSE proceda, pues la CC lo que ordenó fue hacer la revisión y hacer las oficializaciones que correspondan, es decir, al haber cumplido con lo ordenado, no debe de haber una venia de ninguna corte para actuar como le corresponde", manifestó el abogado experto en temas electorales.

En peligro

En tanto, Faillace alertó que "los nubarrones todavía están presentes, ya que el presidente tuvo la necesidad de lanzar un comunicado afirmando que entregará el cargo el 14 de enero, situación innecesaria, porque es lo que la ley manda".

"Además la presidenta de la CSJ (Silvia Valdés) se ve en la necesidad de amonestar públicamente a sus críticos. Esta es muy mala seña", sentenció.