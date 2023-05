“El registrador de Ciudadanos se irá preso”: sentenció Carlos Pineda

La candidatura presidencial de Carlos Pineda sigue suspendida luego de un amparo provisional otorgado al partido Cambio. Ahora, acudió al MP a presentar denuncias penales.

Luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazara la apelación de Carlos Pineda en contra del amparo provisional otorgado al partido Cambio, que suspendió la candidatura de 1,269 aspirantes a un cargo de elección popular, el excandidato presentó denuncias penales en contra varias autoridades electorales.

Erick Castillo, abogado de Pineda, explicó que se presentaron dos denuncias ante el Ministerio Público (MP), una contra el registrador de Ciudadanos, José Ramiro Muñoz, por los delitos de desobediencia, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Otra contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por violación a la Constitución e incumplimiento de deberes.

En tanto, Pineda aseguró que constataron y tienen pruebas de que Muñoz omitió presentar pruebas importantes a la CC y al Tribunal Sexto, quien otorgó el amparo provisional que suspendió su participación en las elecciones.

"Dijo que no se presentaron los documentos, pero nosotros encontramos que sí existen y que el Registrador sí los tenía... El director del Registro de Ciudadanos tiene consecuencias penales por haber quebrantado la ley de mil maneras... El registrador de ciudadanos se irá preso, si no es hoy, será mañana o cuando haya justicia, pero él sí cometió delitos constitucionales", manifestó Pineda.

¿Le ofrecieron ministerios?

Según Pineda, desde que la CC le negó su apelación al amparo provisional, ha recibido llamadas de diferentes agrupaciones políticas pidiéndole que les apoye en sus candidaturas.

"Quieren que yo diga que voten por ellos... uno hasta me ofreció 14 ministerios", dijo, aunque se negó a responder, de una manera muy abusiva y confrontativa, qué candidato o partido hizo el ofrecimiento. Cuando una reportera insistió en que revelara el nombre, Pineda respondió: "¿Y por qué te voy a decir quién es el candidato ese? ¿Para qué lo voy a evidenciar?

Arremete contra Mulet

Por otro lado, Pineda culpó a su excontrincante del partido Cabal, Edmond Mulet, de haber sido el artífice de las acciones que permitieron que su candidatura fuera suspendida.

"No quisiera decirlo. Tengo que comprobarlo, pero el candidato que logró cuadrar todas estas fuerzas oscuras que se reparten el pastel, fue Edmond Mulet... lo último y si no me creen compruébenlo... Edmon Mulet representa el subdesarrollo y la pobreza para este país... para ser el elegido de todos estos grupos de poder que tienen cooptado el Estado", sentenció.

Al tiempo que aseguró: "Yo no perdí, a mi no me derrotaron en las urnas".