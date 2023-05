Entrevista a Sammy Morales: su caso en tribunales y su relación con la CICIG

Sammy Morales es el hermano del expresidente Jimmy Morales y es el actual candidato del partido FCN Nación.

¿La CICIG seguiría en Guatemala si no los hubiera denunciado? "Por supuesto", respondió Sammy Morales, candidato de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) a la pregunta sobre el caso penal en su contra y la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Sammy Morales, quien se define como un guatemalteco común, soñador y nacionalista, respondió a las preguntas sobre el caso penal en su contra y explicó que su proceso penal tuvo una duración de seis años y asegura que el Estado gastó Q30 millones. "Se demostró que éramos inocentes. Simple y sencillamente andaban buscando una excusa para doblegar al presidente", su hermano Jimmy Morales.

"Si la CICIG no se hubiera desviado, si no hubiera dejado de hacer su función... Porque no fuimos nosotros. Es más, nosotros y el presidente dijo "vamos a enfrentar la ley y no nos vamos a entrometer". Pero, si la CICIG no hubiera encerrado y matado al doctor (Jesús Arnulfo) Oliva. Si no hubiera perseguido a los oponentes políticos para permitir que la Fiscal General Thelma Aldana fuera candidata, por supuesto que seguiría", señaló Morales, quien considera que la CICIG fue "un grave error de la política internacional de Guatemala y que, gracias a Dios, se acabó".

Plan de Gobierno y Educación

Según el candidato de FCN, su plan de Gobierno está basado en lo que él define como "La Fórmula de la Oportunidad", la cual está integrada por E+S+S+E=Oportunidad. Las letras, explica, son Educación, Salud, Seguridad y Economía.

Explica que la Educación, lo que detalla como su principal eje, es el camino por el cuál busca integrar toda su propuesta. "Seguimos con procesos educativos un tanto desfasados y es tiempo de ponerle atención para educar a nuestros chicos desde la prerprimaria en educación financiera, mercadeo digital, inglés mandatario, no podemos seguir con que el inglés sea opcional".

Señala que la cobertura educativa ha sido un problema porque no se ha llegado a cubrir la demanda de estudiantes y de maestros. "Tenemos que incluir dentro del pensum la tecnología y no se limita a computadoras, porque no hemos podido tener laboratorios de computación", comentó.

Respecto de cómo sería su relación con Joviel Acevedo, Morales respondió que Acevedo es un representante elegido por los maestros que integran el Sindicado de la Educación. "Si estamos respetando la democracia en todo sentido tenemos que trabajar con el representante que ellos elijan. No somos quién para juzgar las decisiones democráticas dentro de un sindicato. Sea Joviel o cualquier otra persona, el representante de la Educación de mi Gobierno tendrá que trabajar con el representante de los maestros. Si en este caso es Jovie, pues habrá que trabajar con él", destacó.

Salud: recuperar la atención primaria

Morales explicó que en 1997 el Gobierno de Guatemala abandonó la atención primaria porque comenzaron a priorizarse el programa de "Extensión de Cobertura" y que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), señala el candidato, se hicieran cargo de la salud. "Se descuidó el primer nivel. No importa cuántos hospitales construyamos, si no funcionan estos centros de salud, técnicos rurales, todos van a colapsar".

El candidato señaló que la lucha contra la desnutrición crónica es uno de sus ejes principales en materia de Salud y que su propuesta es propiciar que las personas tengan acceso a agua apta para el consumo para "atacar de tajo el problema".

Seguridad: reforma a las cárceles y atacar la extorsión

En materia de seguridad, el candidato explica que existe una sobrepoblación en las prisiones del país y por ello buscaría construir más cárceles y atacar con urgencia las extorsiones, cuyos cabecillas, se encuentran recluidos en los centros de detención. "Hay que construir unidades de aislamiento para estas cabezas. Hay que reformar el Sistema Penitenciario, la Ley del Sistema y que los policías penitenciarios tengan estímulos de crecimiento".

Además, explica replicar los modelos de las cárceles de República Dominicana y buscar una reforma total a la PNC ya que tanto Presidios como la Policía, desde su análisis, son instituciones "altamente infiltrables por bandas criminales, el crimen organizado. Haremos una reforma total y crearemos la nueva Escuela Politécnica Nacional para la PNC".

Economía: amnistía fiscal y simplificación

La principal propuesta de Sammy Morales, de llegar a la presidencia, es implementar una amnistía fiscal. Desde su análisis, la implementación de la Factura Electrónica permitió ampliar la base tributaria porque m muchas personas entraron a la formalidad, pero no hubo acompañamiento y miles tienen omisos, moras y multas. Desde el Ejecutivo se puede condonar eso, señala Morales y no es necesario una Ley.

"El objetivo es atraer a las personas a la formalidad. No tenemos cultura tributaria y la SAT, lo que hace ahora, es una persecución contra el pequeño empresario y emprendedor. La SAT tiene que ser un elemento amigo", señala y agrega que la idea es fomentar la simplificación de trámites para que más del 70% de la población, que se encuentra el la informalidad, encuentre atractivo contribuir.

En materia de infraestructura señala que la construcción de libramientos son importantes y necesarios y buscarían construir obras que conecten la ruta el Atlántico con Chinautla, Mixco y otros sectores para que el tránsito no colapse en la ciudad por la circulación de transporte pesado.

Sobre el criticado Libramiento de Chimaltenango aseguró que la empresa constructora debe hacerse responsable por las fallas y "¿Qué haremos diferente? Haremos más libramientos", aseguró.

Apoyo a Consuelo Porras

A la pregunta de que si la actual Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, llegase a postularse para el proceso de elección de 2026, la tomaría en cuenta para un nuevo mandato, Sammy Morales respondió que la actual jefa del MP ha "hecho un excelente trabajo. Creo que habría que comparar las propuestas de quienes lleguen, pero es una excelente opción".

Al Gobierno de Alejandro Giammattei le aplaude que logró recuperar las instituciones "que estaban cooptadas". Pero, le cuestiona que no habido transparencia, que se ha endeudado mucho y existen cuestionamientos de qué se ha hecho con ese dinero. "Ha tenido una gran oportunidad, que desde mi perspectiva ha desaprovechado, pero ya la historia los juzgará".