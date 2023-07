Sandra Torres acusa a Luis Von Ahn de alterar algoritmos en las redes contra ella

-

La candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, acusó del creador de Duolingo de "alterar los algoritmos en las redes sociales para favorecer al (partido Movimiento) Semilla".

Los comentarios los realizó en un video que subió a su página de Facebook y que después eliminó. No obstante, una usuaria recuperó la grabación y la publicó en sus redes sociales.

En el video, Torres señala a Semilla de tener "netcenter" en varios países "donde tienen amigos" y que "los ayudan con financiamiento".

Posteriormente indicó: "De repente este señor que disque es guatemalteco, Luis Von Ahn, está hasta metido en alterar el algoritmo en las redes sociales para favorecer a Semilla. Si me lo miran por allí, ahí me lo saludan", dijo.

Von Ahn respondió

El mensaje llegó al creador de Duolingo quien le respondió a través de su cuenta de Twitter: "No puedo modificar los algoritmos de compañías que no me pertenecen como Twitter o TikTok. Decir eso demuestra su total ignorancia".

Además, le recordó que él es "puro guatemalteco y le gusta bailar el son", al tiempo que le respondió que él no está realizando campaña en su contra, sino que se ha limitado a "corregir tonteras" como la que aseveró la candidata en contra del empresario.