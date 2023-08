Sandra Torres: "Soy la ejecutora del verdadero plan de Dios"

-

La candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, realizó la presentación de su Plan de Gobierno y aseguró que ella es "la ejecutora del verdadero plan de Dios".

Este lunes 7 de agosto, la candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, presentó su Plan de Gobierno, en el que prometió una serie de acciones, en caso de llegar a la silla presidencial.

Durante su intervención, indicó que no llegarán a improvisar, puesto que asegura que cuenta con la experiencia para gobernar. También afirmó que ella junto a su candidato a la vicepresidencia, Romeo Guerra, son "ejecutores del verdadero plan de Dios".

La presidenciable afirma que "dejará trabajar al empresario" y que no apoyará que los niños tengan educación sexual en los centros educativos.

"Yo jamás voy a apoyar una agenda progresista que equivale a un ataque solapado a la familia, donde se altere el curriculum de educación, donde las niñas y los niños pueden decidir sobre su sexualidad", reiteró.

En su discurso, Torres arremetió en repetidas ocasiones en contra del candidato presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y le exigió que muestre su Plan de Gobierno y no solo una lista de buenas intenciones.

Esto después de indicar que no acudió a un foro al que fue invitada, porque ella no cumple la agenda de alguien más. "Me andan coquiando porque no fui al debate, yo tengo mi agenda, o voy andar cumpliendo la agenda de otros", puntualizó.

Muestra cifras del Gobierno de Colom

A pesar de que en repetidas ocasiones la presidenciable de la UNE, ha asegurado que ella no gobernó durante la administración del presidente Álvaro Colom, porque era la Primera Dama; durante su plan de Gobierno mostró las cifras obtenidas en ese período y las presentó como propias, con ese partido.

"Con este presupuesto logramos ayudar a más de un millón de madres de familia para que mandaran a sus hijos a la escuela. Madres de familia pobres. Logramos bajar la pobreza extrema en dos puntos", aseguró Torres y también recordó al fallecido expresidente, Álvaro Colom.

Las promesas

En el tema de la seguridad, Torrres afirma que va a terminar con las extorsiones y que no le temblará la mano para defender a las familias guatemaltecas. "Delincuente visto, delincuente capturado. Voy a declarar libres los territorios de extorsión", señaló en su discurso.

También afirmó que militarizará el Sistema Penitenciario y que implementará un sistema de inteligencia artificial para combatir la delincuencia, la creación de más cárceles en el país y que los "derechos humanos serán para las víctimas y no para los delincuentes".

Mientras que el tema del transporte asegura que implementará "buses rosa" solo para las mujeres y que generará millones de empleos. "Recalcarles y asegurarles que en mi gobierno no van a haber más impuestos", dijo Torres.

También prometió reducir los precios de algunos productos de la Canasta Básica, de los combustibles y del gas propano. "Vamos a quitar los contingentes y los primeros productos que voy a bajar de precios son: el pan, el pollo y el maíz amarillo", reiteró la presidenciable de la UNE.

Torres reitera que impulsará el "Bono de Semana Santa derogando el ISO", puntualizó, entre otras promesas de campaña como las "Transferencias Condicionadas". Finalmente aseguró que estará presente en un debate que se realizará el próximo lunes.