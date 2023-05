Sandra Torres: "Carlos Pineda es un aprendiz de dictador y un tipo ruin"

Carlos Pineda y Sandra Torres han intercambiado señalamientos durante la campaña para las Elecciones de 2023.

Durante la presentación del plan de trabajo de Antonio "Tono" Coro, candidato a la alcaldía capitalina por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, aspirante presidencial por la misma agrupación política, arremetió contra Carlos Pineda, postulado por el partido de Prosperidad Ciudadana.

Torres opinó sobre el incidente que Pineda protagonizó durante una reunión de fiscales y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En dicha actividad fue retirado por personal de seguridad ya que el candidato no estaba invitado. Pineda insistía en que debía discutirse el amparo que presentaron en su contra y que pone en riesgo su candidatura.

"Lo que demuestra es mucha improvisación, falta de preparación, falta de seriedad. Lo que él ha demostrado es ser un dictador. Prepotencia, falta de respeto. A mi, en lo personal me ha faltado el respeto y no solo a mi a todas las mujeres guatemaltecas. Además, miente todo el tiempo, es un tipo ruin. La gente tiene que pensar bien a quien va apoyar, debemos buscar seriedad y responsabilidad. A ese señor no lo miro comprometido, lo miro desesperado", comentó Torres.

Candidata Sandra Torres dice que Carlos Pineda es un tipo ruin y asegura que no tiene experiencia pues llegó a interrumpir una actividad del TSE en donde no se discute el amparo que tiene en su contra. pic.twitter.com/3H6wPRR8QU — Dulce Rivera (@drivera_soy502) May 17, 2023

La candidata de la UNE aseguró que Carlos Pineda se equivocó de lugar y que él debía acudir a la Sala de Apelaciones en donde se discute el amparo presentado en su contra. "Eso demuestra falta de experiencia. Lo que está demostrando es que es un aprendiz de dictador, un mitómano totalmente y un tipo ruin. Esa es la verdad", concluyó Torres.