Sandra Torres: "No tenemos en mente hacer alianzas con ningún partido político"

Sandra Torres aseguró que no hará alianzas con ningún partido político para la segunda vuelta electoral.

La candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, aseguró que "no tienen en mente tener alianzas con ningún partido político" para la segunda vuelta electoral.

Sin embargo, Torres reconoció en conferencia de prensa que varios candidatos que ganaron y perdieron las elecciones en la primera vuelta se han acercado con ella para manifestarle su apoyo y así lograr alianzas, pero hasta ahora lo están considerando.

"Hay muchos partidos políticos que andan tratando de acercarse con nosotros a nivel municipal, eso se da en el ámbito local. Hablan los que ganaron los que no se reeligieron pero formalmente no tenemos acuerdos con ninguno", manifestó la candidata.

Al preguntarle sobre una posible solicitud de alianza con el partido de Gobierno, Vamos, Torres indicó que ellos no se han acercado y que, por el momento "no tienen en mente hacer acuerdos ni alianzas con ningún partido político".

Rechazó seguridad de SAAS

Luego que el Ejecutivo aseguró que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) brinda seguridad a los binomios que pasaron a la segunda vuelta electoral, Sandra Torres indicó que ella rechazó a los agentes.

"Aquí no hay SAAS... yo rechacé ese apoyo... firmé un documento en el que rechazaba el uso de recursos públicos para una campaña política, lo cual es inmoral. Probablemente sea legal, pero es inmoral", dijo la candidata.

Según Torres, en todos los procesos en los que ha estado en segunda vuelta, "nunca" ha aceptado la seguridad de SAAS. "Siempre viene la oferta del presidente de turno, pero nunca lo he aceptado porque creo que es inmoral usar de los recursos públicos de los guatemaltecos para cuidar a un candidato", subrayó.

"No ha recibido acoso"

La aspirante a presidenta también dijo que "no ha sido objeto de ningún acoso", en relación a las alertas que ha enviado la comunidad internacional en relación a las amenazas al proceso electoral, luego que el Ministerio Público (MP) solicitara suspender la personalidad jurídica del Comité Proformación del partido Movimiento Semilla.

"Yo no he recibido ningún acoso. No sé a qué acoso se refieren ellos", dijo al tiempo que señaló que en el 2019 fue objeto de una investigación por financiamiento electoral ilícito, hecho en el que fue beneficiada por un juzgado al declarar falta de mérito.