"No salen a dar la cara", dice Sandra Torres de magistrados del TSE

-

La candidata a la presidencia, Sandra Torres, exigió al TSE que oficialice los resultados de la primera vuelta electoral, porque no se puede avanzar.

OTRAS NOTICIAS: Suspenden la oficialización de resultados en tres departamentos

"Queremos que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumpla con las fechas y se dé la venia para comenzar con la segunda vuelta", manifestó la candidata a la presidencia Sandra Torres.

La política manifestó su molestia debido al retraso que ha habido en oficializar los resultados electorales de la primera vuelta, pues considera que están generando dificultades a las agrupaciones políticas que deben de competir el próximo 20 de agosto.

"Exigimos al TSE que hoy dé el banderazo para iniciar la segunda vuelta... ¿Por qué? Porque la ley fija plazos, la segunda vueltas es el 20 de agosto... mañana cumplimos dos semanas de la primera vuelta y por lo tanto queremos que el TSE fije postura", manifestó.

Además criticó a los magistrados del tribunal electoral, pues a su criterio, "no salen a dar la cara" y eso "está generando mucha incertidumbre y mucha desconfianza por parte de la población. "Se necesita una certeza electoral, con los resultados finales para que se respete la voluntad del pueblo", subrayó.

Según Torres, ellos también tienen derecho a presentar acciones jurídicas para obligar a que se cumplan los plazos y se desarrolle sin ningún retraso la segunda vuelta electoral, pues entre más retrasos haya, los candidatos que pasaron a segunda vuelta "no pueden avanzar, no pueden hacer propuestas, no pueden hacer campaña".