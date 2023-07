Sandra Torres: "Me quieren robar las elecciones"

-

Sandra Torres, candidata por la UNE, manifestó su preocupación por la "judicialización de las elecciones".

"Se están judicializando los resultados (electorales). Se está judicializando el tema electoral. Eso nos preocupa porque ya cumplimos 15 días de la primera vuelta... y nos preocupa que no se toma una decisión para oficializar los resultados", manifestó Sandra Torres durante una conferencia en Huehuetenango.

Además dijo que está "preocupada de que me quieran robar las elecciones... ya me las han robado otras veces y no vamos a permitir como partido político de que nos la quieran robar otra vez. Tenemos que defendernos porque estamos viendo que están alargando las decisiones por algún interés".

Torres indicó que desconoce quién estaría interesado, ni quién saldría beneficiado a nivel nacional o internacional, pero "nos preocupa" porque "la gente se desencanta con todo lo que está pasando".

"Hay un plan maquiavélico para sacarme de la contienda electoral y yo no lo voy a permitir... en la primera vuelta el pueblo manifestó su deseo dándonos casi 900 mil votos y los vamos a defender, no vamos a permitir que nos roben las elecciones", insistió.