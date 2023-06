Sandra Torres revela su posición respecto al matrimonio igualitario

-

Sandra Torres citó la biblia y aseguró que respeta el matrimonio igualitario, sin embargo no lo comparte.

Por medio de un video publicado en redes sociales, la candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, respondió a una pregunta que le realizaron en relación al matrimonio igualitario.

"Me están preguntando que pienso aquí en mis mensajes, qué pienso sobre el matrimonio igualitario, yo lo respeto pero no lo comparto. La biblia dice Adán y Eva, no Adán y Esteban", dijo la presidenciable.

Estas fueron sus declaraciones:

Qué piensas sobre el matrimonio igualitario? pic.twitter.com/90NS6t5qkH — Sandra Torres (@SandraTorresGUA) June 8, 2023

Polémica por declaraciones

Tras la publicación de las imágenes, los internautas reaccionaron y realizaron comentarios, algunos a favor y otros en contra de la opinión de Torres en relación al matrimonio igualitario.

"La biblia dice hasta que la muerte los separe !! no hasta que la ambición los divorcie !!", se lee en uno de los comentarios. Mientras que otro indicó: "Amor es amor en todas sus expresión todos tenemos el derecho de amar a quien queremos amar".

También otros estuvieron a favor y comentaron: "Eso es muy cierto doña Sandra coincidimos en esa opinión" y otro internauta escribió: "Hasta que dijo algo coherente y bueno".