Semilla presenta recurso legal para suspender acciones de Juez Séptimo

Semilla presenta recurso legal para suspender acciones del juez séptimo, Fredy Orellana

Bernardo Arévalo, presidenciable del Movimiento Semilla presentó un recurso de Aclaración y ampliación en contra de la resolución dictada por el juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, quien firmó la resolución que suspende la personería jurídica de Semilla.

La acción fue presentada a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, por Arévalo en su calidad de Secretario General y representante legal del partido Movimiento Semilla.

La solicitud de suspender la personería jurídica de Semilla fue realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) argumentando que en mayo del 2022 un ciudadano denunció haber sido adherido ilegalmente al Movimiento Semilla y al realizarse la prueba científica por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), concluyó que la firma y letra fueron falsificadas.

La resolución del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, dirigida por Fredy Orellana, fue entregada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el miércoles 12 de julio. Orellana ordenó suspender la persona jurídica del Comité para la Constitución en el Partido Político, así como del partido político y para ello apercibe al TSE de hacerlo en no más de 24 horas.

Mientras que el jueves 13 de julio la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a Semilla. Esto le permite a dicha agrupación política continuar en la contienda electoral de la segunda vuelta.

No obstante, el amparo no tiene alcance a la investigación de la FECI, por lo que al finalizar la segunda vuelta, el amparo caduca ya que la CC aclaró que el amparo es con el fin de no afectar la segunda vuelta.